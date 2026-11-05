Financiar crecimiento del transporte: Obegar llama a ordenar autoconsumo

El combustible ocupa un lugar central en esa ecuación: exige desembolsos constantes, compromete capital de trabajo y requiere controles capaces de seguir el ritmo de la flota.

Una transportista crece cuando consigue que cada nueva unidad contribuya a la rentabilidad del negocio. Para lograrlo, necesita dominar los costos que acompañan cada kilómetro. El combustible ocupa un lugar central en esa ecuación: exige desembolsos constantes, compromete capital de trabajo y requiere controles capaces de seguir el ritmo de la flota.

Desde esa perspectiva, un patio de autoconsumo constituye una decisión empresarial. Su valor depende de cómo se integren la compra, el almacenamiento, la medición y el abastecimiento de las unidades. Cuando esos procesos están ordenados, la empresa dispone de información para programar adquisiciones, revisar diferencias de inventario y administrar mejor los recursos destinados a mantener sus vehículos en movimiento.

Benjamín Obeso Fernández, director de Obegar, explico cómo el acompañamiento en permisos, instalaciones y control del combustible puede ayudar a los transportistas a fortalecer su operación y construir mejores condiciones para crecer.

Obeso Fernández comentó que las necesidades de los clientes llevaron a su empresa a desarrollar experiencia en el acompañamiento de trámites y en la revisión de las condiciones de sus patios. El propósito es ayudar al transportista a construir una operación de abastecimiento que pueda acompañar su crecimiento.

“Si un cliente necesita tramitar su permiso de autoconsumo, le ayudamos. Revisamos lo que tiene y lo que le falta, lo apoyamos con la documentación y damos seguimiento”, afirmó.

El acompañamiento comprende identificar pendientes, integrar expedientes y coordinar a los especialistas que intervienen en cada instalación. Según las características del proyecto, puede abarcar autorizaciones relacionadas con el autoconsumo, uso de suelo, construcción, funcionamiento, Protección Civil y asuntos ambientales.

Para el empresario, conocer esos requerimientos permite ordenar inversiones y establecer prioridades. Un tanque, las bombas o los sistemas de medición representan recursos comprometidos en infraestructura. Su utilidad económica depende de que funcionen como parte de una instalación adecuada, con capacidad suficiente y procedimientos definidos para recibir, almacenar y suministrar combustible.

La disciplina financiera comienza desde la recepción. Comparar lo comprado con lo recibido, registrar las existencias y dar seguimiento al consumo permite entender dónde está el dinero invertido en combustible. Las calibraciones, las bitácoras y el mantenimiento contribuyen a que esos registros tengan una base operativa confiable. También importa cuánto se almacena.

Obegar, comentó, vincula ese orden con la documentación de cada entrega. La empresa busca respaldar la procedencia del producto, la terminal de carga, el transporte y el destino. Facturas, comprobantes y documentos de calidad ofrecen al cliente elementos para revisar su compra.

“A nosotros nos gusta que nos exijan. Que el cliente nos pida los documentos, que revise de dónde viene el combustible y cómo se transporta”, señala Obeso Fernández, de Obegar.

La revisión incluye los documentos del transporte, la Carta Porte, los datos de la carga y los sellos de seguridad. En el patio, también deben comprobarse la capacidad disponible y las condiciones de descarga. Cada paso contribuye a que el abastecimiento pueda registrarse y supervisarse.