Bolsas de Asia caen hasta 7.4% tras desplome de acciones tecnológicas en Wall Street

Las bolsas asiáticas caen tras el desplome de Wall Street. Acciones de IA, costos de centros de datos y elecciones en EU presionan al mercado..

El índice bursátil Nikkei de Japón se desplomó más de 6 por ciento al inicio de las sesiones del viernes, y los precios de las acciones en otras bolsas asiáticas también cayeron luego de una venta generalizada en Wall Street de valores relacionados con la inteligencia artificial.

El Nikkei 225 de referencia recuperó parte de esas pérdidas iniciales y al mediodía cotizaba con una baja de 5.7 por ciento, en 57.576,63 puntos. El S&P/ASX 200 de Australia perdía 1.0 por ciento y se situaba en 8.973,00 enteros. El Kospi de Corea del Sur caía 7.4 por ciento para ubicarse en 4.985,99 unidades, luego de que las acciones de Samsung Electronics perdieron 7.9 por ciento en las operaciones matutinas. El Hang Seng de Hong Kong bajaba 0.7 por ciento a 24.630,03 puntos, mientras que el índice compuesto de Shanghái retrocedía 1.3 por ciento a 3.642,10.

Los mercados bursátiles de todo el mundo han resentido la presión por las continuas caídas en las empresas que se han beneficiado del auge de la tecnología de inteligencia artificial. Los títulos de esas compañías han estado oscilando durante meses ante las preocupaciones de que la construcción de centros de datos de IA pueda desacelerarse debido a lo caro que se ha vuelto pedir dinero prestado. Los críticos también afirman que los precios de las acciones de IA se habían disparado demasiado y estaban en una burbuja.

Las acciones de Toyota cayeron con fuerza después de que el fabricante japonés de automóviles reportó ganancias decepcionantes el día anterior. Nintendo, que también reportó resultados el día anterior, vio caer el precio de sus acciones en medio del desplome general del mercado. Las acciones de Sony Group bajaron ligeramente. La compañía reportó resultados en auge gracias al éxito de su más reciente película de Spider-Man.

Wall Street registró su peor jornada desde abril de 2025 y arrastró a los mercados asiáticos. (EFE) (SARAH YENESEL/EFE)

En Wall Street, el S&P 500 cayó 4,4% el jueves, en su peor jornada desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sacudió los mercados de todo el mundo en abril de 2025 con sus aranceles del “Día de la Liberación”. La debacle borró con creces la ganancia del día anterior, la mejor jornada en los mercados estadounidenses en tres meses.

El promedio industrial Dow Jones se desplomó 1.833 puntos, o 3,4%, mientras que el compuesto Nasdaq cayó 5,5%. El Nasdaq, que está repleto de acciones relacionadas con la IA y otras compañías tecnológicas, se ubicó 11,9% por debajo de su máximo histórico establecido el mes pasado.

Las elecciones legislativas de mitad de mandato del martes en Estados Unidos añadieron otro desafío. Las victorias a nivel nacional de los demócratas aumentaron la posibilidad de que los gobiernos puedan obligar a hacer pausas en la construcción de más centros de datos.

Votantes de diversas filiaciones políticas dicen que desconfían de la IA y no les gustan los aumentos en las facturas de electricidad causados por los centros de datos.

Cualquier desaceleración en la construcción de centros de datos de IA significaría menos compras de chips de IA, por no mencionar electricidad y otros productos y servicios que están siendo absorbidos en el frenesí de la IA, que está impulsando gran parte del crecimiento de la economía de Estados Unidos.