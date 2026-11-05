Celebran mercados triunfo demócrata en elecciones de EU

Las operaciones accionarias al interior de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE, por sus siglas en inglés), registraron sólidas ganancias, después de que las elecciones de mitad de término en Estados Unidos otorgaron la victoria al partido demócrata dentro del Congreso, al conseguir la mayoría tanto en la Cámara de Representantes, como en el Senado.

Bajo este escenario, el apetito por activos de riesgo ubicó al Promedio Industrial Dow Jones con el mayor avance de 3.03 por ciento, mientras que los retornos positivos para el S&P 500 y el Nasdaq fueron de 1.58 y 1.44 por ciento, respectivamente.

Luis Gonzali, VP y codirector de Inversiones en Franklin Templeton, indicó que, si bien el temor inicial de los mercados era que la corriente socialista fuera a tomar el poder o tener los escaños necesarios como para impulsar su agenda, al final del día eso no fue lo que resultó, y los demócratas “tradicionales” fueron los que obtuvieron más escaños, provocando que el mercado se regresara.

Agregó que también ayuda el hecho de que habrá cierto balance en el poder, y a pesar de que eso no implica necesariamente disciplina fiscal. “Hay que seguir muy de cerca eso, qué tanto impacto va a tener en las finanzas públicas. Lo que sí, es que seguramente van a poder poner cierto límite a la necesidad de Trump de estímulos, por ejemplo, que estuvo dando durante su primera presidencia y durante la primera mitad de su segunda presidencia, algo que ayudará a moderar el deterioro de las finanzas públicas”.

La expectativa de un menor margen de maniobra por parte del presidente Donald Trump fue recibido de forma positiva por gran parte de los inversionistas

Por su parte, Jack Janasiewicz, estratega de portafolio en Natixis Investment Managers Solutions, indicó que el resultado electoral no les parece especialmente negativo para los mercados, ya que el bloqueo legislativo elimina ciertos riesgos indirectos como la estacionalidad histórica postelectoral a mitad de mandato, que suele ser favorable, y el proceso electoral disipa una de las incertidumbres que pesaban sobre los inversionistas.

“El panorama podría volverse más complejo, con riesgos significativos en el horizonte financiamiento gubernamental, techo de la deuda, negociaciones sobre el gasto público, aranceles e Irán. Es probable que el Congreso sea escenario de citaciones judiciales, disputas presupuestales, noticas sobre el techo de la deuda y enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Congreso. Si bien estos eventos pueden provocar caídas en los mercados, es posible que solo afecten el sentimiento del inversionista sin alterar necesariamente el ciclo económico subyacente”, puntualizó el analista.

No obstante, Eduardo Caballero, analista bursátil en Signum Research, indicó que los fundamentos para el mercado estadounidense siguen sin grandes cambios a pesar de estos resultados electorales. “Serán los resultados de los semiconductores los que determinen en buena medida si las valuaciones se sostienen o si podemos esperar más ajustes, así como el nivel de las tasas de medio y largo plazo, y los precios de los energéticos”.

Caen petróleo y dólar tras triunfo de demócratas en EU

En el frente petrolero, la expectativa de que un mayor contrapeso en el Congreso limite los ataques de Estados Unidos hacia Irán, propiciaron descensos marcados en los niveles de los crudos marcadores, los cuales se situaron nuevamente por debajo de los 100 dólares el barril.

Así, la Mezcla Mexicana con 9.52 por ciento menos, alcanzó los 81.69 billetes verdes; el referencial Brent se desplomó 8.55 por ciento para situarse en los 94.74 dólares por unidad, y el barril de West Texas Intermediate (WTI) cayó 8.23 por ciento cotizando en 88.18 dólares.

“Ahora que ambas cámaras tienen la capacidad de aprobar resoluciones, retener fondos para la guerra y retrasar confirmaciones, la administración se enfrenta a un margen de maniobra política más reducido y a una mayor presión para encontrar un acuerdo sobre Ormuz”, dijo a Bloomberg, Claudio Galimberti, economista en jefe de Rystad Energy.

En el mercado cambiario, la divisa estadounidense se debilitó 0.35 por ciento, de acuerdo con el índice ponderado dólar, el cual se ubicó en su nivel más bajo desde finales de septiembre y permitió que la mayoría de las divisas emergentes se ubicaran en terreno de ganancias, entre ellas el peso mexicano.

Las cifras reportadas por el Banco de México (Banxico) indicaron que el tipo de cambio alcanzó una paridad de 18.5669 pesos por dólar, lo que representó una apreciación de 1.44 por ciento o 27.16 centavos.

“Esta vigorosa recuperación de la divisa responde al sismo político generado por los resultados de las elecciones de medio término en EU, donde la confirmación del triunfo demócrata en ambas cámaras debilitó globalmente al dólar e impulsó a las divisas emergentes ante la perspectiva de un gobierno dividido en EU que limite la capacidad de la administración no apoyada para imponer recortes fiscales agresivos o giros comerciales intempestivos”, indicó Laura Torres, directora de inversión en IMB Capital Quants.