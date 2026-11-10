Hacienda se compromete a pagar las pensiones contributivas y no contributivas: Edgar Amador

El gobierno del país se compromete a ‘atender responsablemente’ los compromisos pensionarios de los trabajadores que cotizan en el IMSS, ISSSTE, Pemex y otras instituciones públicas, afirmó el secretario de Hacienda, Edgar Amador.

El funcionario enfatizó que otras de las prioridades en la materia es fortalecer el Fondo de Pensiones para el Bienestar para mejorar las pensiones de las personas trabajadoras bajo el sistema de cuentas individuales.

Asimismo, se proponen garantizar el pago de las pensiones no contributivas, como la pensión para el Bienestar de las personas adultas mayores y la pensión Mujeres Bienestar, que se han convertido en un piso de protección social para millones de mexicanos.

“En México hemos avanzado de manera importante la consolidación de un sistema de ahorro para el retiro que hoy constituye uno de los principales activos institucionales de nuestra economía”, resaltó en el encuentro Amafore 2026.

Dijo que hoy el SAR administra recursos superiores a los 9 billones de pesos, distribuidos en más de 70.5 millones de cuentas individuales.

Por su dimensión, estos activos representan el segundo componente más importante del sistema financiero mexicano con una participación de 21.7 por ciento.

El funcionario señaló que preservar la estabilidad macroeconómica y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas es fundamental para cumplir con las obligaciones pensionarias del país, fortalecer los sistemas de retiro y asegurar que los trabajadores cuenten con recursos suficientes para su jubilación.

Subrayó que el sistema ha demostrado su capacidad para generar rendimientos a lo largo del tiempo que cerca del 58 por ciento del total de los fondos administrados proviene de los rendimientos generados por las inversiones de las administradoras.

Este resultado, dijo, demuestra la importancia de contar con administradoras sólidas, una regulación adecuada y una supervisión permanente de la Consar y la Secretaría de Hacienda.

Sin embargo, advirtió que el crecimiento de los recursos del sistema también incrementa la responsabilidad de las administradoras.

Su primera obligación es cumplir con su deber fiduciario, proteger el patrimonio de los trabajadores y buscar las mejores alternativas de inversión para generar rendimientos en su beneficio, ajustados al riesgo asumido.

México necesita un sistema financiero fortalecido

Amador Zamora sostuvo que México necesita desarrollar un sistema financiero capaz de fortalecer el ahorro de largo plazo y movilizar los recursos nacionales hacia actividades productivas.

Para ello, consideró indispensable contar con mercados financieros más profundos, líquidos y diversificados, que ofrezcan alternativas de financiamiento a empresas y proyectos de distinta escala.

El economista expresó que el ahorro institucional, particularmente el administrado por las Afores, puede desempeñar un papel relevante en el financiamiento de infraestructura, energía, transporte, vivienda e industria.

Precisó que los proyectos de infraestructura requieren recursos de largo plazo, mientras que los fondos pensionarios necesitan activos cuyos horizontes de inversión sean compatibles con la naturaleza de sus obligaciones.

El secretario indicó que las Afores ya participan en el financiamiento de infraestructura con alrededor de 8 por ciento de sus activos.

Además, explicó que la nueva ley para fomentar la inversión en infraestructura estratégica no obliga a las administradoras a invertir en ningún proyecto ni busca utilizar el ahorro de los trabajadores para financiar obras públicas.

El objetivo, indicó, es generar más opciones de inversión para que las Afores identifiquen los proyectos que convengan a los intereses de los ahorradores.

Cada operación deberá someterse a evaluaciones financieras, legales, operativas y de riesgos, además de cumplir con la regulación y el deber fiduciario de las administradoras.

Amador Zamora también planteó la necesidad de impulsar instrumentos financieros, como las Fibras y los Certificados de Capital de Desarrollo, para consolidar un mercado de capitales más sólido.

Agregó que, ante el aumento de la longevidad, será cada vez más importante fortalecer el ahorro de largo plazo, ampliar la participación en los sistemas de pensiones y desarrollar instrumentos adecuados para inversiones de horizontes prolongados.

Entre las prioridades de la agenda del sector mencionó elevar el ahorro voluntario, impulsar la digitalización de trámites y servicios, fortalecer la educación financiera y modernizar los mecanismos de atención a los trabajadores.

Asimismo, destacó la importancia de reforzar la ciberseguridad, promover la formalización del empleo y avanzar en mecanismos que faciliten la portabilidad de los derechos pensionarios.