La violencia alcanzó incluso el ámbito deportivo, al suspenderse el partido de la Liga Mexicana del Pacífico entre Venados de Mazatlán y Algodoneros de Guasave. (Cuartoscuro).

La captura de Isidro Meza Flores alias “Chapo” Isidro dejó un vestigio de violencia en las carreteras federales que comunican a tres municipios de Sinaloa: Guasave, Angostura, Guamuchil y Los Mochis. La circulación se encuentra interrumpida desde la noche del viernes 20 de noviembre.

Hasta esta mañana de sábado se han contabilizado 82 vehículos y unidades de transporte incendiadas con las que bloquearon la carretera internacional México 15 y la autopista La Costera que comunica a Guasave con Culiacán.

De acuerdo con información parcial de la Dirección de Seguridad y Movilidad, hasta esta mañana se ubican tres puntos obstruidos en la carretera internacional:

El primero se localiza a la altura del puente Alemania, en el acceso a la sindicatura de Pericos, donde fueron atravesados vehículos que posteriormente fueron incendiados.

Un segundo bloqueo se encuentra a la altura de la comunidad de Rancho Viejo, donde un tráiler fue atravesado sobre la carretera, impidiendo el paso de las unidades

Mientras que el tercer punto se ubica sobre la carretera México 15, en el entronque hacia la comunidad de El Guadare, donde se reportan dos camiones también quemados.

En lo que respecta a la autopista Benito Juárez, mejor conocida como La Costera, se encuentran dos tráiler quemados a la altura de la comunidad de Campo Plata, en Angostura, sin embargo la circulación ya comienza a darse de manera lenta en ambos sentidos.

¿Cómo capturaron al ‘Chapo Isidro’?

La jornada violenta se desató la noche del viernes 20 de noviembre, luego de un operativo federal por tierra y aire encabezado por fuerzas especiales de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano en el municipio de Guasave, que culminó con la captura del presunto líder del Cártel de Guasave.

Tras la detención, grupos criminales reaccionaron con balaceras, narcobloqueos y quema de vehículos de carga y camiones en distintos puntos del estado, para intentar obstaculizar el despliegue federal y evitar el traslado del detenido.

La violencia alcanzó incluso el ámbito deportivo, al suspenderse el partido de la Liga Mexicana del Pacífico entre Venados de Mazatlán y Algodoneros de Guasave en el Kuroda Park, luego de que se escucharan detonaciones en las inmediaciones del estadio.