Inflación en EU y declaraciones de la Fed ‘dan baje’ al peso: ¿Cuánto pierde con el dólar?

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados y ventanillas bancarias este martes 10 de noviembre.

El peso mexicano se deprecia ante el dólar después de que la publicación del dato de inflación en Estados Unidos subió casi a 100 por ciento la probabilidad de aumento a la tasa de la Fed en diciembre.

El índice de precios al consumo, uno de las estadísticas seguidas por la Reserva Federal, aumentó 0.3 por ciento en octubre respecto al mes anterior, según según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, superando las previsiones por tercer mes consecutivo.

Antes de que se publicara el reporte, Christopher Waller, gobernador de la Fed, afirmó que apoyaría un incremento de 25 puntos base en diciembre y advirtió que, si la inflación continuaba acelerándose, respaldaría una subida de 50 puntos base.

Tipo de cambio este martes 10 de noviembre

De acuerdo con cifras de Bloomberg, el peso mexicano se depreció 0.75 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubicó en las 18.67 unidades, 14 centavos más con respecto al cierre del lunes 9 de noviembre.

“La depreciación del peso se debe a la especulación de que la Reserva Federal probablemente subirá su tasa de interés, pues la inflación de octubre superó las expectativas del mercado”, indicó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

El banco Banamex reportó que el dólar se vende en 19.14 pesos, mientras que el precio de compra es de 18.10 unidades por cada billete verde en la sesión de este martes 10 de noviembre.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 5.22 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.29 por ciento.

Las monedas que más se deprecian ante el dólar este martes son la corona noruega con 1.10 por ciento; el real brasileño con 0.99 por ciento; el shekel israelí con 0.85 por ciento; el dólar australiano con 0.77 por ciento, y el florín húngaro con 0.75 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg