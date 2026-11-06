Derrota de republicanos en EU: Hassett afirma que no habrá cambios en la política económica

El principal asesor económico del presidente Donald Trump afirmó que la administración no reformará sus políticas económicas tras la aplastante derrota de los republicanos en las elecciones legislativas de mitad de mandato.

“No creo que tengamos que planificar ningún cambio de política”, dijo Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, en una entrevista con Bloomberg TV el viernes. “Las políticas están funcionando”.

Hassett argumentó que la victoria demócrata en las elecciones no supuso un rechazo a las políticas de oferta del presidente, y reiteró la amenaza de Trump de usar el veto para mantener su agenda.

Entre otros beneficios, esas medidas han propiciado la participación de 120 mil personas en la construcción de nuevas fábricas, afirmó Hassett, tras un informe de empleo de octubre que mostraba que el país había añadido 165 mil puestos de trabajo el mes anterior.

A Trump le preocupa que el impulso positivo que hemos logrado pueda verse revertido por los demócratas ahora que han asumido más poder”, dijo Hassett. “Pero creo que les resultará muy difícil derogar todas las excelentes políticas que crearon un mercado laboral sólido, porque el presidente las vetará”.

Hassett atribuyó la reciente persistencia de la inflación a la guerra con Irán y sus efectos en los precios de la gasolina, en lugar de a las políticas económicas del gobierno, que, según él, están teniendo un efecto negativo sobre la inflación.

Contrastó esto con lo que denominó el impacto inflacionario de la agenda del expresidente Joe Biden, «donde básicamente lanzaron dinero a la gente como si fuera un helicóptero después de que terminara la crisis de la COVID-19».

En tono de broma, Hassett dijo que había recibido un “sombrero de veto” del presidente y que la administración también cuenta con una “enorme cantidad” de autoridad ejecutiva para seguir adelante con su programa, incluyendo la lucha contra la excesiva regulación.