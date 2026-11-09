Peso se ‘toma con calma’ dato de inflación en México: ¿Cómo reacciona el tipo de cambio?

Así se cotiza el peso mexicano ante el dólar en los mercados este lunes 9 de noviembre.

El peso mexicano se aprecia ante el dólar este lunes 9 de noviembre mientras que los operadores nacionales asimilan del dato de inflación de octubre que estuvo por arriba de lo esperado.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor se ubicó en 3.76 por ciento en octubre, de acuerdo con el Inegi, frente al 3.45 por ciento registrado en septiembre.

El dato cuestiona indirectamente la decisión del Banco de México de bajar la tasa de interés a 6.25 por ciento la semana pasada en un contexto de una aceleración sostenida de la inflación. En su comunicado, la Junta de Gobierno dijo que el referencial se mantendrá en ese nivel por un tiempo prolongado.

¿Cuánto gana el peso al dólar HOY?

De acuerdo con cifras de Bloomberg, el peso se aprecia 0.15 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 18.58 unidades, 4 centavos menos con respecto al cierre del viernes 6 de noviembre.

“El peso mexicano arranca la jornada financiera mostrando un sesgo de apreciación, consolidando el terreno ganado al cierre de la semana pasada en un entorno internacional de cautela analítica y atentos a catalizadores fundamentales de alto impacto”, indicó Laura Torres, directora de inversión en IMB Capital Quants.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 19.11 pesos, mientras que el precio de compra es de 18.07 unidades por cada billete verde en la sesión de este lunes 9 de noviembre.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.83 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.12 por ciento.

Las monedas más apreciadas ante el dólar son el dólar neozelandés con 1.26 por ciento; el won surcoreano con 1.21 por ciento; el peso chileno con 1.02 por ciento; la corona sueca con 0.79 por ciento, y el shekel israelí con 0.69 por ciento.