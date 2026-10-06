Cecilia Guadiana de Morena no renunciará a doble nacionalidad: ‘Mis papás decidieron que naciera en EU’

Cecilia Guadiana aseguró que no pudo ir a la sesión en la que se votó la iniciativa contra doble nacionalidad porque se enfermó.

Alguien no escuchó el llamado de Claudia Sheinbaum sobre la doble nacionalidad: Cecilia Guadiana, senadora de Morena y nacida en McAllen, Texas, dijo que no renunciará a su nacionalidad estadounidense.

“Mi doble nacionalidad es un tema que no estaba en mi control hace 31 años. Mis papás decidieron que yo naciera allá y pues independientemente, yo soy mexicana de nacimiento porque soy hija de padres mexicanos y llevo viviendo aquí toda mi vida”, aseguró en declaraciones a medios en el Senado este martes 6 de octubre.

Guadiana afirmó que no está obligada a renunciar a su ciudadanía de Estados Unidos porque, por ahora, no aspira a otro cargo de elección popular.

“Mis aspiraciones ahorita están aquí en el Senado de la República y así van a seguir hasta 2030”, agregó.

Cuando fue cuestionada sobre la posibilidad de competir por la gubernatura de Coahuila, que se renueva en 2029, Guadiana dio una respuesta ambigua.

“Falta mucho, no sé ni qué voy a hacer la próxima semana, menos en 2029. No es un tema que me preocupe por ahora. No me quita el sueño y por ahora, yo no voy a renunciar a mi nacionalidad”, puntualizó.

¿Por qué Cecilia Guadiana no votó sobre reforma contra doble nacionalidad?

La senadora de Morena también justificó su ausencia en la votación de la reforma que prohíbe a mexicanos con doble nacionalidad aspirar a una gubernatura o Presidencia, a menos que renuncien a su ciudadanía extranjera.

“Tuve un tema personal médico que coincidió en estas fechas. Yo en su momento hace tres semanas a través de X respaldé a la presidenta Claudia Sheinbaum cuando iba a conocer (sic) esta iniciativa en la conferencia mañanera”, apuntó.

Sin especficar qué problema de salud atravesó, Guadiana explicó que tuvo que estar en reposo toda la semana pasada, por lo que fue su suplente Rocío Guadalupe ‘Pily’ de Aguinaga quien votó en su lugar. “Yo tenía en un inicio la convicción de apoyar esta reforma personalmente”

Descartó que la reforma afecte los derechos de los migrantes, pues sólo limita a quienes tienen aspiraciones a una gubernatura o a la Presidencia.

La senadora es hija de Armando Guadiana, exlegislador morenista, quien falleció en 2023 de cáncer.