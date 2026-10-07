EU dejó de mandar 20% de gas natural a México: ‘Había reserva para tres días’

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 7 de octubre desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre Cecilia Guadiana, senadora de Morena y nacida en McAllen, Texas, quien dijo que no renunciará a su nacionalidad estadounidense.

Guadiana afirmó que no está obligada a renunciar a su ciudadanía de Estados Unidos porque, por ahora, no aspira a otro cargo de elección popular.

“Mis aspiraciones ahorita están aquí en el Senado de la República y así van a seguir hasta 2030”, agregó.

México vivió situación ‘crítica’ de gas: ¿Qué hizo Estados Unidos?

Cuitláhuac García, director general de Control del Gas Natural (CENAGAS), reveló que hace unos días se vivió una situación crítica debido a que Estados Unidos dejó de enviar una quinta parte del gas natural que normalmente envía.

“Hubo una situación crítica en Estados Unidos y se dejó de enviar una quinta parte que se toma del gas natural de importación. Con la coordinación de todas las áreas se afrontó sin problemas”, agregó.

El titular de Cenagas detalló que a través de las estrategias realizadas se tiene una reserva de hasta tres días en caso de alguna situación extraordinaria.

Sheinbaum firma decreto sobre doble nacionalidad

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto sobre la doble nacionalidad para que se publique este miércoles en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF).

Con dicho decreto se establece que ningún titular o aspirante a la Presidencia o gubernaturas podrá tener doble nacionalidad y, en todo caso, deberá renunciar a alguna.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana