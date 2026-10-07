EU dejó de mandar 20% de gas natural a México: ‘Había reserva para tres días’

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 7 de octubre desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre Cecilia Guadiana, senadora de Morena y nacida en McAllen, Texas, quien dijo que no renunciará a su nacionalidad estadounidense.
Guadiana afirmó que no está obligada a renunciar a su ciudadanía de Estados Unidos porque, por ahora, no aspira a otro cargo de elección popular.
“Mis aspiraciones ahorita están aquí en el Senado de la República y así van a seguir hasta 2030”, agregó.
México vivió situación ‘crítica’ de gas: ¿Qué hizo Estados Unidos?
Cuitláhuac García, director general de Control del Gas Natural (CENAGAS), reveló que hace unos días se vivió una situación crítica debido a que Estados Unidos dejó de enviar una quinta parte del gas natural que normalmente envía.
“Hubo una situación crítica en Estados Unidos y se dejó de enviar una quinta parte que se toma del gas natural de importación. Con la coordinación de todas las áreas se afrontó sin problemas”, agregó.
El titular de Cenagas detalló que a través de las estrategias realizadas se tiene una reserva de hasta tres días en caso de alguna situación extraordinaria.
Sheinbaum firma decreto sobre doble nacionalidad
La presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto sobre la doble nacionalidad para que se publique este miércoles en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF).
Con dicho decreto se establece que ningún titular o aspirante a la Presidencia o gubernaturas podrá tener doble nacionalidad y, en todo caso, deberá renunciar a alguna.
Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana
- La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que Querétaro notificó sobre la participación del embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, en un evento público, pero no precisó que se tratara de la colocación de la primera piedra de una academia para la capacitación de agentes estatales por agencias estadounidenses.
- Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que la Auditoría Clínica Colegiada Independiente inició sus labores para determinar qué falló y provocó la muerte de al menos ocho bebés en Durango y Jalisco.
- David Kershenobich, secretario de Salud, recordó que la población debe procurar la activación física, que no es lo mismo que hacer ejercicio, pero es igual de importante ante un estilo de vida sedentario.
- Alejandro Svarch, director del IMSS-Bienestar, explicó que los consultorios de primer contacto del Servicio Universal de Salud (SUS) tendrán como propósito valorar y detectar riesgos y signos de alarma de todas las personas que acudan a recibir atención, sin importar su derechohabiencia.
- En la conferencia matutina anterior, la presidenta Sheinbaum confirmó que el jueves 8 de octubre presentará el decreto para obligar a las redes sociales a eliminar y reportar contenido que incite a la violencia tras el ataque en la escuela secundaria 13 en Torreón, Coahuila.