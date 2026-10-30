‘Calaverita’ para el peso: Gana 3 centavos ante el dólar por posible aumento en tasas de la Fed

El peso mexicano inició la jornada con ganancias marginales frente al dólar; sin embargo, las presiones para el tipo de cambio se mantienen, ya que el mercado espera otro incremento a los tipos de interés de la Fed este año.

Los datos reportados por Bloomberg indican que el tipo de cambio se ubica en los 18.8034 pesos por dólar, lo que representó una apreciación de 0.16 por ciento o 3.46 centavos, comparado con su último dato de cierre oficial.

No obstante, Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base, señala que las presiones al alza para el tipo de cambio se deben a que continúan deshaciéndose posturas de carry trade ante la expectativa de incrementos adicionales de la tasa de interés en Estados Unidos y la posibilidad de que otros bancos centrales también adopten una postura monetaria más restrictiva.

Mientras tanto, el índice dólar (dxy) que se encarga de medir la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una cesta conformada por seis divisas principales, registró un descenso de 0.05 por ciento, en los 101.99 enteros. En tanto, el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) baja 0.15 por ciento con mil 222.90 puntos.

¿Cuáles son las monedas que más se aprecian hoy 30 de octubre?

En ventanillas bancarias, el dólar ya se vende en un precio de 19.29 pesos cada uno, de acuerdo con los datos reportados por Banamex.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.94 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.32 por ciento.

Entre las divisas más depreciadas están el real brasileño con 0.71 por ciento, el shekel israelí con 0.45 por ciento, el rand sudafricano con 0.37 por ciento, el peso chileno con 0.34 por ciento, el zloty polaco con 0.22 por ciento.

En tanto, las más apreciadas son el rublo ruso con 0.83 por ciento, el yen japonés con 0.36 por ciento, el won surcoreano con 0.36 por ciento, el franco suizo con 0.33 por ciento, la rupia india con 0.32 por ciento y la libra esterlina con 0.31 por ciento.