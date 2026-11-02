Trolebús Ixtapaluca: ¿Cuál es su ruta y qué estaciones tendrá?

La construcción del Trolebús Ixtapaluca está programada para concluir en julio de 2027

Los habitantes de Ixtapaluca y las personas que se trasladan a esa zona del Estado de México tendrán pronto una nueva opción de transporte público: el Trolebús Ixtapaluca.

Esta nueva ruta de Trolebús contará con 12 estaciones, desde Caseta Vieja hasta San Buenaventura y reducirá hasta 45 minutos los tiempos de traslado, lo que beneficiará a más de un millón de habitantes de los municipios de Ixtapaluca y Valle de Chalco.

La obra, actualmente en construcción, forma parte de los proyectos del Plan Oriente, que coordinan la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez, para mejorar la conectividad de esta región con la Ciudad de México.

Según estimaciones oficiales, este nuevo sistema de transporte público atenderá diariamente un promedio de 52 mil usuarios.

Estas serán las estaciones del Trolebús Ixtapaluca

La ruta tendrá 12 estaciones para conectar distintos puntos del municipio. Estas son:

Caseta Vieja

Cerro del Elefante

UES Ixtapaluca

Hacienda Ojo de Agua

Santa Bárbara

Carretera Internacional

Acozac

Vigilantes

Ixtapaluca Centro

Cruz Roja

Camino a San Francisco

San Buenaventura (terminal)

La construcción del Trolebús Ixtapaluca contempla una inversión de 2 mil 500 millones de pesos.

Además, el nuevo sistema se conectará con la Línea 11 del Trolebús Chalco-Santa Marta, lo que permitirá enlazar ambas rutas y ampliar las opciones de traslado hacia la Ciudad de México.

De acuerdo con el Plan Oriente, también se realizarán adecuaciones en el entorno de Constitución de 1917 para facilitar la conexión con otros servicios de transporte.

Autoridades estatales y federales prevén que la obra concluya en julio de 2027.