Ataque al aeropuerto de Riad deja 12 muertos y 309 heridos; Trump evalúa intervenir en el conflicto

El Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad emitió una alerta para los pasajeros; alrededor de 260 vuelos fueron cancelados.

Arabia Saudita informó que 12 personas murieron y 309 resultaron heridas este sábado en un ataque contra el aeropuerto de Riad, el incidente más mortífero en un conflicto cada vez más intenso con los hutíes de Yemen.

Las autoridades saudíes de aviación civil informaron que las operaciones del aeropuerto fueron suspendidas temporalmente mientras se evaluaban los daños. Algunas de las personas heridas se encontraban en estado crítico.

Estados Unidos advirtió a sus ciudadanos que evitaran el aeropuerto de la capital saudí. Según Arabia Saudita, una de las personas fallecidas era estadounidense. Reino Unido calificó el incidente más reciente como “grave”, mientras que varias aerolíneas, incluida la compañía nacional de Kuwait, cancelaron vuelos.

Alrededor de 260 vuelos con destino a Riad o salida desde esa ciudad fueron cancelados el sábado y otros 219 sufrieron retrasos, de acuerdo con datos de Flightradar24, un servicio de monitoreo del tráfico aéreo.

El Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad emitió una alerta para los pasajeros en la que les pidió comunicarse directamente con las aerolíneas y confirmar el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto.

Arabia Saudita busca recuperar territorios controlados por los hutíes

Tres ciudadanos saudíes murieron en un ataque contra el aeropuerto el jueves y otras personas resultaron heridas, mientras que una aeronave de Saudia Airlines sufrió daños, informaron las autoridades saudíes. En ataques anteriores de esta semana, una persona murió en el principal aeropuerto de la capital y otras dos en el aeropuerto de Abha. Ambos ataques fueron reivindicados por el grupo militante hutí de Yemen, respaldado por Irán.

Los hutíes enfrentan una ofensiva terrestre de una coalición encabezada por Arabia Saudita en Yemen. Soldados del gobierno yemení reconocido internacionalmente y la fuerza aérea saudí trabajan para recuperar territorios que el grupo militante conquistó durante el último mes cerca del estratégico estrecho de Bab el-Mandeb.

La ofensiva comenzó el domingo y la coalición afirma haber ganado terreno, incluida la recuperación de la ciudad portuaria de Mokha, en el mar Rojo. El grupo encabezado por Arabia Saudita afirma que su objetivo es “eliminar” a los hutíes, quienes controlan territorios donde vive alrededor del 70 por ciento de la población de Yemen, incluida la capital, Saná.

Esta imagen, tomada de un video obtenido y verificado por la AP, muestra una columna de humo negro y llamas que se elevan debido a un incendio en el Aeropuerto Internacional Rey Jalid, el viernes 9 de octubre de 2026, en Riad, Arabia Saudí. (AP)

Trump evalúa sumarse a los ataques contra los hutíes de Yemen

El presidente Donald Trump dijo el sábado que estaba recibiendo informes sobre el ataque al aeropuerto de Riad. Cuando los periodistas le preguntaron si Estados Unidos se sumaría a los ataques saudíes contra los rebeldes hutíes, respondió: “Es posible. Lo vamos a evaluar”.

Añadió: “Nos acabamos de enterar del ataque más reciente, así que tomaremos una decisión”.

Hasta ahora, el gobierno de Trump se ha mostrado reacio a involucrarse más en la ofensiva saudí.