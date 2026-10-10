El robo de vino más grande de Italia: Ladrones se llevan 30 mil botellas de una bodega en Toscana

El robo se descubrió el lunes, pero la empresa lo hizo público el viernes para evitar interferir con la investigación. (Foto: AP)

Ladrones robaron unas 30 mil botellas de algunos de los vinos más preciados de Italia —valoradas en un estimado de 5 millones de euros— de una bodega en la Toscana, en lo que el productor describió el viernes como el mayor robo de vino registrado en el país.

El robo se registró en las instalaciones de Marchesi Antinori, cerca de Cortona, en la provincia de Arezzo, donde un grupo de al menos siete ladrones se llevó el sábado por la noche botellas de algunos de los vinos más codiciados de Italia, incluidos Solaia, Tignanello y Guado al Tasso.

El robo se descubrió el lunes, pero la empresa lo hizo público el viernes para evitar interferir con la investigación.

¿Cómo ingresaron los ladrones a la bodega de los vinos de lujo?

El director general Renzo Cotarella explicó que los ladrones inutilizaron el sistema de alarma y las cámaras de vigilancia de la bodega antes de entrar con dos camiones grandes.

Con las carretillas elevadoras de la empresa, cargaron los vehículos con vino y huyeron durante la noche.

“Sin duda es una banda muy bien preparada”, comentó Cotarella, y añadió que podría tratarse del mismo grupo que ha atacado otras bodegas italianas en los últimos meses. “Un robo de este tamaño y valor nunca ha ocurrido en Italia”, según dijo.

Todas las botellas robadas eran de la añada 2023 y suelen venderse a un precio minorista de entre 150 euros y 500 euros cada una. Entre ellas había unas 10 mil botellas de Solaia, uno de los vinos emblemáticos de Antinori, de lo que Cotarella describió como un año excepcional.

Buscan rastrear los vinos robados

La empresa, fundada en 1385 y dirigida por la familia Antinori desde hace 26 generaciones, indicó que alertaría a clientes de todo el mundo para que desconfíen de ofertas fuera de los canales oficiales de venta.

“Estamos informando a nuestros clientes en todo el mundo y pidiéndoles que presten atención a cualquier oferta fuera de los canales oficiales”, comentó.

Las autoridades investigan cómo podría venderse el vino robado. Agentes de la policía y de los Carabinieri están examinando grabaciones de vigilancia y otras pruebas.

Cotarella dijo que seguía confiando en que los investigadores puedan rastrear el envío, y subrayó que dos cargamentos de vino en camión serían difíciles de mover sin llamar la atención.

El robo supera a otros relacionados con el vino en Italia. En 2017, ladrones sustrajeron unas 2 mil botellas de vinos raros valoradas en 750 mil euros de un almacén cerca de la localidad turística adriática de Cervia.