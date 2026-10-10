Rusia levanta prohibición a exportaciones de diésel tras acuerdo con Trump: Libera 500 mil toneladas

Trump y Putin llegan a un acuerdo por el diésel: Rusia libera 500 mil toneladas. (EFE)

Rusia levantó parcialmente su prohibición a las exportaciones de diésel, lo que permitirá que 500 mil toneladas métricas de combustible lleguen a los mercados internacionales tras un acuerdo entre el presidente Vladimir Putin y su homólogo estadounidense Donald Trump, según un comunicado del gobierno ruso.

La decisión entrará en vigor el sábado y supone una flexibilización parcial de las restricciones impuestas este año para proteger el suministro nacional de combustible.

Según el comunicado, las compañías petroleras rusas comenzarán de inmediato a negociar contratos de exportación con compradores internacionales en coordinación con el gobierno.

Rusia restringió inicialmente las exportaciones de diésel a los países no productores el 31 de enero y extendió la prohibición a los productores el 9 de julio.

El gobierno no especificó cuándo se enviarían las 500 mil toneladas ni si se podrían autorizar volúmenes de exportación adicionales.

Trump anuncia acuerdo con Putin

El presidente Donald Trump recurrió a Vladimir Putin para liberar el suministro de diésel ruso a los mercados mundiales, una medida que pone fin a años de sanciones, mientras la Casa Blanca busca maneras de controlar el aumento vertiginoso de los precios del combustible antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

Trump anunció el viernes una serie de cargamentos que comenzarán este mes, con un total inicial de aproximadamente 13.5 millones de barriles.

El Kremlin publicó un comunicado con declaraciones de Putin, quien afirmó que Rusia está lista para “suministrar petróleo y productos derivados del petróleo a Estados Unidos y a los mercados globales”. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también autorizó la exención de sanciones para el combustible ruso que anteriormente fue objeto de sanciones.

“Se trata de enormes cantidades de petróleo que llegan a nuestro país, y quiero agradecer al presidente Putin”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca el viernes. “Y es diésel, que es lo que queremos”.

Tras el anuncio, los aliados europeos de Ucrania, incluidos el Reino Unido y Alemania, reiteraron su apoyo a Kiev y a la continuación de las sanciones contra Rusia.

El diésel, combustible considerado con frecuencia el motor de la economía global, cobró gran relevancia debido a una grave escasez que disparó los precios en las gasolineras a niveles récord y avivó la preocupación por la inflación energética.

De cara a las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos en noviembre, la administración Trump implementa una serie de medidas para reducir los precios, que encarecieron los costos para agricultores y transportistas. Sin embargo, la intervención rusa podría provocar reacciones geopolíticas adversas sin lograr aumentar la oferta lo suficiente para reducir de forma significativa los precios.