‘Quitan visa’ a la lechuga mexicana: Taylor Farms suspenderá exportación a EU tras brote de ciclospora

El director ejecutivo de Taylor Farms señaló que la empresa también estaba ampliando su programa de control sanitario durante todo el año. (AP).

Taylor Farms suspenderá indefinidamente los envíos de lechuga iceberg del centro de México durante gran parte del próximo verano, después de que sus productos fueran vinculados con un brote parasitario que causó diarrea este verano.

La empresa, con sede en Salinas, California, no cosechará ni procesará lechuga iceberg procedente del centro de México durante la temporada de Cyclospora definida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EU, según señaló Bruce Taylor, director ejecutivo de Taylor Farms, en una carta pública.

La temporada se extiende del 1 de mayo al 31 de agosto, según los CDC, y coincide con la temporada de lluvias en México, indicó la empresa en la carta.

Taylor Farms cultiva y procesa una gran parte de los productos hortofrutícolas vendidos en EU, incluido el 40% de las ensaladas envasadas o empaquetadas, según la empresa. El proveedor también ha señalado que es el mayor productor de verduras ecológicas de Norteamérica.

Tras la aparición este verano de casos de ciclosporiasis, una enfermedad gastrointestinal, la empresa suspendió la producción en sus instalaciones del centro de México, que habían sido relacionadas con el parásito. Taylor Farms no ha indicado cuándo las reabrirá.

En septiembre, los CDC declararon oficialmente el fin del brote causado por el parásito detectado en la lechuga iceberg, que provocó miles de infecciones y dos fallecimientos este verano. Más de 12 mil 800 personas contrajeron ciclosporiasis relacionada con la lechuga vendida por Taylor Farms, según la agencia.

A principios de este mes, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) concluyó su investigación y dijo que había identificado varias explotaciones agrícolas y una planta de procesamiento en México que suministraban la lechuga retirada del mercado y distribuida por Taylor Fresh Foods, la empresa matriz de Taylor Farms. La FDA indicó que recogió dos muestras in situ en México que dieron positivo por Cyclospora.

“Aunque actualmente no hay pruebas suficientes para determinar de forma concluyente cómo se produjo la contaminación en este brote, las muestras positivas demuestran que la Cyclospora estaba presente en el entorno donde se cultivaba y procesaba la lechuga”, afirmó la FDA.

Taylor Farms señaló a principios de este mes que ya no trabajaba con el productor independiente en cuyas instalaciones se encontró una muestra positiva.

El director ejecutivo de Taylor Farms señaló que la empresa también estaba ampliando su programa de control sanitario durante todo el año y aumentando los análisis del agua de riego y de sus cultivos, además de invertir en nuevas investigaciones y tecnologías para facilitar la detección de Cyclospora.