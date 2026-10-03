No hay evidencia de que productos mexicanos causaran brotes de Salmonella y Cyclospora: Cofepris

Autoridades de México y Estados Unidos colaboraron para investigar los brotes de Salmonella y Cyclospora.

La Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) señalaron que las investigaciones realizadas junto con autoridades de Estados Unidos no permitieron establecer, con evidencia concluyente, que productos mexicanos hayan sido el origen de los brotes de ‘Salmonella Javiana’ y ‘Cyclospora cayetanensis’ registrados en ese país.

A través de una tarjeta informativa, la Cofepris indicó que México mantuvo una colaboración con las autoridades sanitarias estadounidenses durante las investigaciones, mediante inspecciones, información de trazabilidad, toma de muestras y análisis de laboratorio.

¿Productos mexicanos causaron los brotes de Salmonella y Cyclospora?

En el caso de ‘Salmonella Javiana’, los resultados de laboratorio no identificaron la presencia de la bacteria en chiles jalapeños frescos provenientes de Sinaloa, distribuidos en Estados Unidos por Coast Citrus Distributors.

De acuerdo con la Cofepris, la propia Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) señaló en su reporte final que todas las muestras resultaron negativas y reconoció que no fue posible determinar la vía ni la fuente de contaminación del brote.

Por ello, la investigación fue declarada como concluida en agosto de este año.

Respecto al brote de ‘Cyclospora cayetanensis’, la FDA reportó dos resultados positivos en muestras ambientales obtenidas en México.

Una de las muestras correspondió a aguas residuales de salida de una planta de procesamiento, mientras que la segunda fue tomada en una zanja de drenaje de una unidad de producción.

Sin embargo, la dependencia precisó que estos hallazgos ambientales no constituyen, por sí mismos, evidencia concluyente de que los productos agrícolas mexicanos hayan sido la fuente de contaminación.

Además, los análisis realizados previamente por el Laboratorio Nacional de Referencia de Cofepris a muestras de materia prima, producto terminado y agua de la planta investigada resultaron negativos a ‘Cyclospora cayetanensis’.

En este caso, la propia FDA también estableció que no existe evidencia suficiente para determinar de manera concluyente cómo ocurrió la contaminación que originó el brote.

México pide evidencia científica y reafirma su colaboración con EU

México señaló que mantendrá la cooperación técnica y científica con la FDA, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y las demás autoridades competentes de ambos países.

La Secretaría de Salud y Cofepris indicaron que las conclusiones sobre el origen de un riesgo sanitario deben sustentarse en evidencia científica verificable y concluyente.