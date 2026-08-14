Cofepris descarta brote de salmonela en chile jalapeño de una planta en Nuevo León

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) descartó la presencia de salmonela en muestras de chile jalapeño, luego de analizar empaques en Nuevo León. Esto a raíz de un brote reportado en Estados Unidos por alimentos procedentes de México.

En un comunicado publicado este viernes, la Cofepris señaló que ha concluido su investigación sanitaria en una unidad de empaque de chile jalapeño en Nuevo León. No hubo presencia de salmonella javiana en las muestras, destacó la dependencia de la Secretaría de Salud.

El análisis fue hecho luego de una notificación hecha por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) por un brote de salmonela asociado al consumo de chiles jalapeños de Coast Citrus Distribuitors.

Durante la inspección “se tomaron diez muestras de materia prima y producto terminado (chile jalapeño verde)”, las cuales fueron analizadas por el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Nuevo León “para la determinación de Salmonella spp y los resultados fueron negativos en la totalidad de las muestras analizadas”, indicó la nota.

¿Qué sabemos del brote de salmonela en Estados Unidos?

El 5 de agosto, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos advirtieron de un brote activo de salmonela vinculado a jalapeños procedentes de México, que hasta ese día había reportado 345 casos, de los cuales 36 requirieron hospitalización.

Los casos se reportaron en 27 estados, la mayoría de ellos -más de 200- en Minesota y Colorado, aunque el reporte indicó que el número de personas enfermas puede ser superior debido a que muchos se recuperan sin atención médica.

El brote de salmonela ocurre al mismo tiempo que Estados Unidos registra un repunte de los casos de ciclosporiasis, infección parasitaria de diarrea explosiva, que superó en julio los 11.000 casos posibles por todo Estados Unidos, cuyas autoridades vinculan el brote a lechuga también procedente de México.

Por esta situación, la empresa empacadora de ensaladas Taylor Farms retiró de tiendas en EU decenas de productos preparados que contenían jalapeños, incluidas salsas y guacamole. En julio, Taylor Farms ya había retirado toda la lechuga iceberg procedente de México, que presuntamente estaba vinculada al brote de diarrea severa en EU.

Sin embargo, a finales de julio, EU y México destacaron que no hallaron evidencia de que el parásito Cyclospora Cayetanensis, que estaba causando el brote, estuviera presente en las lechugas de México.