(AUDIO) ‘¡Acabó el tiempo, vamos a morir!’: El llamado de auxilio del jet previo a estrellarse en Florida

“¡Vamos a estrellarnos contra el suelo!”, advirtió desesperadamente la piloto de un avión privado que se desplomó en Florida, mientras intentaba alertar a la torre de control sobre la emergencia que enfrentaba la aeronave.

La conversación quedó registrada en una grabación de audio que muestra los últimos momentos del vuelo.

La piloto fue identificada como Nathalia Gadelha Filgueiras, una joven de 20 años que obtuvo su licencia de piloto cuando todavía cursaba el instituto y llevaba nueve meses trabajando como piloto comercial.

Su madre, Camila, y su padrastro confirmaron a The New York Post que Nathalia viajaba en un Learjet 60 que cubría la ruta entre Austin, Texas, y las Bahamas cuando ocurrió el accidente.

De acuerdo con el testimonio de su madre, la joven habría cumplido 21 años en enero. La noticia de su muerte llegó después de que el avión se precipitara a gran velocidad y se estrellara en el condado de Palm Beach, Florida, durante este domingo 1 de noviembre.

‘¡Vamos a morir!’: El audio del accidente aéreo en Florida

En el audio, uno de los tripulantes informa que el avión está descendiendo a una velocidad de 10 mil pies por minuto. Poco después, comunica que la situación se ha agravado y solicita que se declare una emergencia.

—Estamos en una situación de emergencia, descendiendo a una velocidad de 20 mil pies por minuto.

Desde la torre de control, el operador responde que la altitud queda a discreción de la tripulación y pregunta qué necesitan.

La respuesta es:

—¡Vamos a estrellarnos contra el suelo!

El controlador intenta mantener la comunicación y tranquilizar al piloto:

—Estoy aquí con usted. Hábleme.

Sin embargo, la tripulación reporta que la aeronave desciende a 22 mil pies por minuto y que se encuentra inclinada a 60 grados.

En otro momento de la comunicación se escucha nuevamente la advertencia de que el avión está a punto de impactar contra el suelo, seguida de una frase de desesperación de los tripulantes: “¡Vamos a morir, se nos acabó el tiempo!”.

¿Qué pasó con el avión privado que se estrelló en Florida?

Nueve personas murieron el domingo cuando un avión privado Learjet 60 se estrelló en el condado de Palm Beach, Florida, informó la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

La aeronave se accidentó alrededor de las 12:50 horas, en una zona residencial cercana al vecindario de Cresthaven. El vuelo había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, y tenía como destino el Aeropuerto de North Eleuthera, en las Bahamas.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó que las nueve personas que viajaban a bordo fallecieron.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que el avión impacta violentamente contra el suelo y provoca una enorme bola de fuego. El choque también dejó un cráter sobre el pavimento.

La plataforma de seguimiento aéreo Flightradar indicó que los últimos registros de la aeronave muestran que volaba a una altitud de 8 mil 750 pies, aproximadamente 2 mil 670 metros, y que alcanzó una velocidad vertical de descenso superior a los 32 mil pies por minuto, equivalente a unos 585 kilómetros por hora.

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) quedaron a cargo de las investigaciones para determinar las causas del accidente.