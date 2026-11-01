Se estrella avión privado que iba con destino a Palm Beach, Florida: Hay 9 personas muertas (VIDEO)

La aeronave se estrelló contra el piso y explotó al instante antes de llegar a Palm Beach.

Nueve personas fallecieron en un accidente aéreo , al estrellarse el avión privado en el que viajaban en el condado de Palm Beach, en Florida, según informó -en un comunicado- la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

La aeronave, un Learjet 60, se estrelló alrededor de las 12:50 (hora local) en una zona residencial cercana al barrio de Cresthaven y había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Austin (Texas), con dirección al Aeropuerto de North Eleuthera, en las Bahamas.

El secretario estadounidense de Transporte, Sean Duffy, confirmó que las nueve personas a bordo murieron tras el accidente de avión en Estados Unidos .

Videos publicados en redes sociales mostraron a la aeronave al impactar bruscamente contra el suelo y convirtiéndose en una enorme bola de fuego que dejó un cráter en el pavimento.

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés) se encargarán de la investigación del incidente, de acuerdo con el comunicado.

La plataforma Flightradar señaló que los últimos datos del avión muestran que “volaba a una altitud de 8 mil 750 pies (a unos 2 mil 670 metros) y que su velocidad vertical máxima fue de más de 32 mil pies por minuto (unos 585 kilómetros por hora)”.

Todos los carriles de la avenida Military Trail, que se encuentra entre Cresthaven Boulevard y la Décima Avenida Norte, permanecen cerrados hasta nuevo aviso, indicó la oficina del sheriff de Palm Beach.

Video: Así fue el accidente aéreo en Florida

Un video grabado por personas dentro de sus autos captó el aterrador momento en que la aeronave caía en picada, antes de impactar cerca de la vialidad y explotar. Las llamas titilaban alrededor de trozos de pavimento que bordeaban el cráter mientras algunas personas deambulaban por el lugar, expresando su conmoción porque cayó a apenas unos metros de las casas y a sólo unos centímetros de los vehículos que pasaban. Un espeso humo negro envolvía el sitio.

No estaba claro si el choque causó daños a viviendas.

El percance ocurrió cerca de las avenidas Military Trail y 10th Avenue North. La Oficina Policial del condado de Palm Beach cerró las vialidades en ambos sentidos e instó a los automovilistas a evitar la zona. Bomberos y otro personal de emergencia acudieron rápidamente al lugar.

Una mujer que trabajaba cerca comentó que la electricidad en el área había estado cortada durante aproximadamente dos horas tras el choque.

Las circunstancias de lo ocurrido siguen bajo investigación.

Con información de AP.