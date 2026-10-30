Chocan dos helicópteros en EU: Desplome deja tres muertos en Oregón

Esta fotografía, difundida por la Oficina Policial del condado de Yamhill, muestra los restos de un helicóptero tras chocar con otro.

Dos helicópteros chocaron en el aire y se desplomaron sobre un campo agrícola cerca de un pequeño aeropuerto al suroeste de la ciudad de Portland, lo que derivó en la muerte de las tres personas a bordo y obligó a cerrar una carretera clave en Oregón, informaron las autoridades.

El choque causó la muerte de Tyler Sturdevant, de 38 años, un piloto de Oregón; de Maddie Aasbo, de 22 años, instructora de vuelo de Texas; y de un piloto estudiante del Reino Unido, cuyo nombre no ha sido divulgado, indicó el jefe policial del condado de Yamhill, Sam Elliott, durante una conferencia de prensa. Aasbo y el piloto estudiante británico iban en una de las aeronaves, mientras que Sturdevant viajaba en la otra, según la oficina policial.

Los equipos de emergencia acudieron aproximadamente a las 2:15 de la tarde, hora local, tras reportes de un choque de helicóptero a unos kilómetros al este del aeropuerto de McMinnville, de acuerdo con la oficina del jefe policial. Para la noche del jueves, autoridades trabajaban en labores de recuperación.

Fotografías publicadas por la oficina del jefe policial muestran un helicóptero verde destrozado y volcado boca abajo en un campo, mientras que un helicóptero rojo aparece aplastado y hecho pedazos. Una de las aeronaves era de la escuela de aviación Jerry Trimble Helicopters, ubicada en el aeropuerto.

¿Qué sabemos de los pilotos que murieron en el choque de dos helicópteros?

“Nuestros corazones y pensamientos están con las personas involucradas en el accidente de helicóptero, sus familias y todos los afectados por este suceso”, manifestó la escuela en un comunicado publicado en redes sociales.

La institución de enseñanza, que ofrece desde vuelos de demostración para quienes vuelan por primera vez hasta capacitación avanzada, señaló que está cooperando con las autoridades para asegurar el lugar y determinar la causa de la colisión.

El año pasado, la escuela publicó una foto de Aasbo de pie con otra persona frente a un helicóptero y la describió como una nueva piloto privada que iniciaba entrenamiento por instrumentos. “¡Estas dos van rumbo a grandes cosas!”, decía la publicación.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) informó que el choque fue entre un Robinson R22 —una aeronave biplaza— y un Airbus H125, que puede transportar hasta seis pasajeros, según su configuración.

FAA investiga el choque de dos helicópteros

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investigan el caso. El Departamento de Transporte de Oregón indicó que la carretera 233 estaba cerrada a 1.6 kilómetros al oeste de Dayton debido al choque. Se desconoce cuándo reabrirá.

Otras carreteras locales también cerraron. La oficina del jefe policial instó al público a mantenerse alejado del área. McMinnville, a unos 56 kilómetros al suroeste de Portland, tiene aproximadamente 34 mil habitantes.

El pequeño aeropuerto, situado en 263 hectáreas, cuenta con dos pistas pavimentadas y permaneció abierto el jueves, según su sitio web. Está delimitado en parte por viviendas y cerca del Museo Aeroespacial de Norteamérica.