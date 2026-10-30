Grupo GICSA fortalece su posición financiera y recibe respaldo de calificadoras

Con 37 años de trayectoria en el mercado inmobiliario mexicano, Grupo GICSA avanza en una nueva etapa de consolidación financiera y crecimiento operativo, respaldada por el desempeño de su portafolio y las recientes evaluaciones de Fitch Ratings y PCR Verum, que reflejan avances en su estructura financiera y capacidad de generación de ingresos.

La compañía, que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV: GICSA), desarrolla y opera centros comerciales, oficinas corporativas y complejos de usos mixtos. Actualmente, cuenta con 17 propiedades distribuidas en nueve estados y la Ciudad de México, que reciben en conjunto más de 92 millones de visitantes anuales.

Su operación incluye más de 2,000 contratos de arrendamiento con empresas nacionales e internacionales, entre ellas Inditex, El Palacio de Hierro, Cinépolis y Coppel, lo que contribuye a mantener una oferta comercial diversificada.

Capital Reforma. (Alejandro Catala Sicilia )

Durante el tercer trimestre de 2026, GICSA registró ingresos por 1,337 millones de pesos, un incremento anual de 8%, mientras que su ingreso operativo neto (NOI) alcanzó 1,060 millones de pesos, 9% superior al mismo periodo de 2025, con un margen de 80%.

Por su parte, el EBITDA se ubicó en 948 millones de pesos, equivalente a un crecimiento de 6%. En el mismo periodo, sus propiedades recibieron 22 millones de visitantes, 4% más que un año antes, mientras que las ventas de sus arrendatarios aumentaron 6%, hasta alcanzar 5,784 millones de pesos.

En materia financiera, la compañía redujo su deuda consolidada 19% anual, para situarla en 19,121 millones de pesos al cierre de septiembre. Asimismo, reportó una relación de endeudamiento sobre el valor de sus activos (LTV) de 25% y un indicador de deuda neta a EBITDA de los últimos doce meses de 4.7 veces.

Otro elemento relevante es que GICSA no enfrenta vencimientos de capital hasta 2029, más allá de las amortizaciones programadas, lo que le proporciona mayor margen para administrar sus compromisos financieros.

Cero5cien

El desempeño de la inmobiliaria también se ha reflejado en las evaluaciones crediticias. Fitch Ratings asignó a GICSA la calificación nacional de largo plazo ‘A-(mex)’, con perspectiva estable, al considerar la calidad de sus propiedades, sus niveles de ocupación y el comportamiento de sus ingresos por arrendamiento.

Por su parte, PCR Verum elevó su calificación a ‘BBB/M’, con perspectiva positiva, en los últimos meses, como parte de la evaluación de su perfil crediticio.

“Hoy GICSA cuenta con una estructura financiera sólida, un portafolio de activos extraordinario y una visión clara de hacia dónde queremos llevar a la compañía. El reconocimiento de las calificadoras confirma que vamos por el camino correcto, pero para nosotros esto es apenas el punto de partida”, señaló Isaac Cababie Kibrit, director general adjunto de GICSA.

Fundada en 1989, la empresa ha desarrollado más de 90 proyectos que representan más de 10 millones de metros cuadrados. Hacia adelante, su estrategia contempla fortalecer la rentabilidad de sus propiedades, mejorar la eficiencia operativa y evaluar nuevas oportunidades de crecimiento en el mercado inmobiliario mexicano.