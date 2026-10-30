Torre HSBC: dos décadas con México

Este año la torre corporativa de HSBC en México cumple 20 años de operación. Veinte años de que nuestras oficinas se movieron de Av. Paseo de la Reforma #157 al actual #347 de la misma avenida, en la mejor ubicación posible para reflejar su compromiso con el país: frente al Ángel de la Independencia y en el corazón de México.

La construcción de la torre estuvo a cargo de GICSA y HOK Mexico y tomó casi cuatro años, con una inversión de 150 millones de dólares de la época. Desde ahí, este edificio de 33 pisos ha sido testigo de numerosas victorias del futbol, marchas y manifestaciones sociales y políticas, entre otros. Es el lugar por elección de México y lo ha sido también así para HSBC.

Ahora bien, con un poco menos de ruido, puertas adentro, la torre HSBC ha sido un escenario vivo para que miles de personas y empresas puedan lograr sus sueños y proyectos. Sería difícil saber, en dos décadas de existencia, cuántas personas y corporativos empresariales han obtenido con nosotros un financiamiento para lograr un proyecto personal o profesional; desde un crédito hipotecario o una solución internacional para abrir o hacer crecer un nuevo negocio en otro lugar del mundo, hasta lograr una reestructura en un momento difícil. La presencia de HSBC en la historia de las personas y las empresas nos llena de orgullo porque materializa nuestra actividad y resume lo que somos: un banco confiable que responde.

No debemos olvidar en estos 20 años a las generaciones de banqueros quienes por 20 años –incluso más algunos–, han formado parte de la familia HSBC en México. Miles de personas que en todo este tiempo se han encontrado, al entrar y salir de la torre, con el inmenso mural de Juan O´Gorman “El crédito transforma a México”, ubicado en el lobby del edificio. Colegas más allá de la torre, en oficinas o sucursales en el interior del país que han sido y son parte de esta familia.

Es un deleite conocer las anécdotas de quienes estuvieron y siguen trabajando en HSBC desde hace 20 años y cómo vivieron los momentos previos a la inauguración de la torre: el monumental traslado e instalación del mural de O´Gorman y sus 21.3 metros desde el edificio corporativo anterior; cómo fue necesario que el nuevo edificio cumpliera los preceptos del Feng Shui; cómo fue la instalación de los leones Stephen y Stitt, réplicas exactas de los que se ubican en el edificio de HSBC en Hong Kong, como símbolo de la prosperidad y protección que desde el corporativo global veían entonces ya en México.

Pionera en obtener certificados ambientales en México y Latinoamérica, la torre HSBC puede entonces contar mil y una historias, dentro y fuera de sus puertas. El banco posicionó su nombre en el país y arraigó en sus colaboradores una nueva cultura corporativa e internacional, de diversidad, ética y sustentabilidad.

Soy mexicano y es un orgullo para mí ser el CEO de HSBC en el país. Me enorgullece también la historia que hemos construido con México. Vamos por más historias de éxito juntos.