Invertir en cuidados: una apuesta por la productividad y el desarrollo de México

Pocas transformaciones tienen el potencial de mejorar la vida cotidiana de tantas personas como la construcción de un sistema de cuidados. En México, ese proceso ya está en marcha.

En los últimos años, desde el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) hemos tenido la oportunidad de acompañar los avances del país en la construcción de un Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados. Lo que está en juego va mucho más allá de una reforma institucional: se trata de mejorar la vida de millones de personas.

Este avance es más que oportuno dada la transición demográfica que atraviesa México. Por primera vez, la proporción de personas en edad de trabajar en el país comienza a disminuir frente al crecimiento de la población dependiente, mientras aumentan las necesidades de cuidado. De los 2.5 millones de personas mayores de 60 años que vivían solas en México en 2022, el 51.2% reportó necesitar compañía y el 48.3% apoyo para atender sus necesidades de salud. Para afrontar esta transición, el Grupo BID puso en marcha BID Cuida, una iniciativa regional para apoyar a los países de América Latina y el Caribe en el fortalecimiento de sistemas de cuidados, promoviendo servicios de calidad y una mayor corresponsabilidad entre gobiernos, familias, comunidades y el sector privado.

En México, este esfuerzo conjunto puede contribuir a mejorar la calidad de vida de aproximadamente 12.7 millones de personas mayores, ampliar el acceso a servicios de atención y desarrollo infantil para más de 272 mil niñas y niños en aproximadamente mil centros de cuidado infantil, y fortalecer el apoyo a alrededor de 3.2 millones de personas cuidadoras.

Detrás de estas cifras hay personas concretas: niñas y niños que necesitan un buen comienzo en la vida, rico en interacciones de calidad, personas mayores que buscan mantener su autonomía y bienestar, y familias que enfrentan diariamente el desafío de compatibilizar el empleo, el cuidado y otras responsabilidades. La construcción de un sistema de cuidados busca precisamente responder a esas necesidades a lo largo de todo el ciclo de vida.

Por primera vez, México ha identificado de manera agregada el gasto público destinado a cuidados, que equivale al 1.26% del PIB. Es un avance significativo porque permite dimensionar mejor el esfuerzo que ya realiza el Estado, fortalecer la coordinación entre instituciones y orientar de forma más estratégica las políticas públicas en cuidados hacia las personas que más lo necesitan.

Invertir en prevención de la dependencia, envejecimiento saludable, cuidado infantil de calidad y el desarrollo y certificación de habilidades de las personas cuidadoras es una respuesta estratégica a este cambio. La evidencia muestra que los servicios de cuidado generan importantes retornos económicos y sociales. Los servicios de calidad para la primera infancia pueden generar rendimientos anuales de hasta 13.7% a nivel global.

Además, en México los servicios dirigidos a personas mayores recién dadas de alta y en riesgo de dependencia podrían generar ahorros netos de al menos 45 millones de dólares al año.

Los cuidados también son una pieza clave para ampliar oportunidades económicas. En México, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado equivale al 23.9% del PIB y gran parte de este trabajo es realizado por mujeres. Se estima que alrededor de 2.6 millones de mujeres dedicadas exclusivamente a estas tareas desearían incorporarse al mercado laboral.

El país está sentando las bases de un sistema de cuidados capaz de acompañar a las personas en distintas etapas de la vida. La estrategia combina acciones dirigidas a la primera infancia, las personas mayores y las personas cuidadoras.

México tiene la oportunidad de consolidar un sistema que responda a esos desafíos y, al mismo tiempo, se convierta en una referencia para la región. Desde el BID seguiremos acompañando ese camino, convencidos de que invertir en cuidados es invertir en bienestar, en productividad y en un futuro con más oportunidades para todos.