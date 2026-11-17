Los lesionados que viajaban a bordo del jet privado fueron trasladados al Hospital General de Zona número 1 del IMSS.

Un jet privado se desplomó este mediodía en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional General Guadalupe Victoria, en Durango, y posteriormente se registró una explosión. El saldo preliminar es de dos personas fallecidas y personas lesionadas.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:40 horas, durante las maniobras de despegue de la aeronave, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia, Protección Civil y corporaciones de seguridad.

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) confirmó que se trató de una aeronave Cessna modelo 500, en la que viajaban seis personas: dos tripulantes y cuatro pasajeros. El avión tenía como destino el Aeropuerto Internacional de Toluca.

El accidente dejó dos fallecidos y personas lesionadas. Los sobrevivientes fueron trasladadas al Hospital General de Zona número 1 del IMSS. (Martha Casas / Corresponsal)

De acuerdo con el reporte de la autoridad federal, la aeronave se precipitó aproximadamente a 500 metros de la cabecera 03 del aeropuerto de Durango. Tras el accidente se activó el Centro de Operaciones de Emergencia y se inició la investigación administrativa correspondiente.

La aeronave portaba la matrícula XB-OIQ y corresponde a un Cessna 500 Citation I, fabricado en 1976, con número de serie 500-0338.

En el lugar se realizaron labores de atención a la emergencia y se reportó el traslado de personas lesionadas al Hospital General de Zona número 1 del IMSS.

Las causas del desplome y el saldo de víctimas se encuentra todavía en investigación.

Gobernador de Durango confirma la muerte del piloto

Por su parte, el gobernador de Durango, Esteban Villegas confirmó el fallecimiento del piloto y señaló que, de acuerdo con los primeros reportes, viajaban cuatro personas, cifra que difiere de la reportada por la AFAC, que registró seis ocupantes en el plan de vuelo: dos tripulantes y cuatro pasajeros.

“En este momento está fallecido el piloto. Es un avión privado. Iban cuatro pasajeros: un piloto, un copiloto y dos pasajeros”, refirió el mandatario estatal.

En rueda de prensa tras el percance, el gobernador señaló que una posible falla en la compuerta del maletero habría obligado a la tripulación a un aterrizaje de emergencia, momento en el cual se registró una explosión.

De manera preliminar, las víctimas aun no están identificadas, sin embargo, se confirmó que se trata de una aeronave privada.

El jet privado se desplomó alrededor de las 11:40 horas de este martes 17 de noviembre, durante las maniobras de despegue. (Martha Casas / Corresponsal)

La aeronave Cessna 500 tenía como destino el Aeropuerto Internacional de Toluca y transportaba a seis personas: dos tripulantes y cuatro pasajeros, según la AFAC. (Martha Casas / Corresponsal)

Con información de Quadratín México.