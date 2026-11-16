Una riña entre turistas y trabajadores del Parque Acuático El Tephé, ubicado en el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, dejó un saldo preliminar de 16 personas lesionadas este lunes 16 de noviembre.

El enfrentamiento ocurrió en el área de albercas del centro recreativo, donde, de acuerdo con los primeros reportes, comenzó una discusión entre un grupo de visitantes y empleados del balneario.

¿Qué sabemos de la riña entre turistas y trabajadores en balneario El Tephé?

La confrontación habría iniciado luego de que cuatro hombres fueran invitados a retirarse de esa zona. Sin embargo, el desacuerdo escaló hasta convertirse en una pelea física en la que participaron turistas y personal del parque.

Entre las 16 personas lesionadas se encuentran nueve visitantes, incluida una mujer embarazada, y siete trabajadores del establecimiento, entre ellos personal encargado de las labores de salvamento.

Tras el altercado se desplegó un operativo de emergencia para atender a los afectados. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar, brindaron los primeros auxilios y trasladaron a algunos de los heridos a un hospital para su valoración médica.

Cinco turistas, quienes presuntamente presentaban lesiones menores, fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal debido a su posible participación en el enfrentamiento.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente qué originó la riña ni han precisado la situación jurídica de las personas detenidas.

Alertan HOY por fuertes lluvias en 3 zonas de Hidalgo

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que para este lunes se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en el norte y este de Hidalgo, derivadas de la interacción del frente frío número 6 con un canal de baja presión.

De acuerdo con el boletín meteorológico, las regiones de la Huasteca, Sierra y Tepehua registran un 90 por ciento de probabilidad de lluvia con cielo nublado y temperaturas máximas de entre 20 y 23 grados Celsius, así como mínimas de 12 a 14 grados.

Se mantiene en cero por ciento la probabilidad de precipitaciones, aunque con cielo nublado, en el Altiplano, Pachuca–Tizayuca, Valle de Tulancingo, Valle del Mezquital y Huichapan–Tecozautla, donde los valores máximos oscilarán entre los 18 y 20 grados, con mínimas de hasta 7 grados en el Altiplano.

Con información de Quadratín