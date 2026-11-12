Brasil pone la mira en Hidalgo: ¿Qué fabricará WEG con una inversión de 250 mdd?

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, informó que la compañía brasileña WEG instalará una nueva planta industrial en Hidalgo.

La empresa brasileña WEG anunció una inversión de 250 millones de dólares en México durante el periodo 2027-2030, con el objetivo de ampliar su capacidad de fabricación de equipos eléctricos y atender la creciente demanda de infraestructura energética impulsada por la expansión de los centros de datos y la inteligencia artificial en Norteamérica.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, informó que la compañía instalará una nueva planta industrial en Hidalgo, como parte de su estrategia para fortalecer su presencia en México y aprovechar las oportunidades que ofrece el crecimiento de la industria tecnológica.

Daniel Godinho, vicepresidente global de Sostenibilidad y Relaciones Institucionales de WEG, explicó que la nueva inversión estará destinada principalmente a la fabricación de generadores, transformadores y otros equipos eléctricos estratégicos para garantizar el suministro energético que requieren los centros de datos.

“La tecnología necesita energía y la energía necesita industria. Detrás de cada data center existe toda una infraestructura eléctrica completa y por lo tanto son necesarios generadores, transformadores, motores eléctricos, sistemas de distribución eléctrica y soluciones de automatización”, señaló.

El directivo destacó que la expansión de la inteligencia artificial está provocando un crecimiento de la demanda energética sin precedentes, lo que representa una oportunidad para que México fortalezca su participación en las cadenas de suministro de infraestructura eléctrica.

“El crecimiento de la demanda energética es algo que nunca habíamos visto antes”, afirmó.

Godinho explicó que la nueva capacidad industrial no solamente permitirá abastecer las necesidades del mercado mexicano, sino también exportar equipos hacia otros países, principalmente Estados Unidos y Canadá, donde también se prevé un crecimiento acelerado de los centros de datos.

“Es una inversión que mira también al mercado externo, sobre todo en América del Norte”, puntualizó.

Además de los equipos destinados a centros de datos, la compañía buscará atender las necesidades de infraestructura eléctrica de otras industrias y del propio sector energético mexicano.

El representante de WEG agregó que los sistemas de almacenamiento de energía también tendrán una demanda creciente, debido a la necesidad de garantizar un suministro eléctrico confiable y resiliente para las nuevas instalaciones tecnológicas.

Generará 6 mil empleos directos e indirectos

La inversión anunciada permitirá crear más de 2 mil empleos directos y aproximadamente 4 mil indirectos en México, con lo que la compañía ampliará su plantilla laboral, que actualmente supera los 6 mil trabajadores en el país.

WEG cuenta con más de 25 años de operaciones en territorio mexicano, donde dispone de cuatro parques industriales, 15 naves industriales y una red de más de 500 distribuidores.

Durante los últimos cuatro años, la multinacional brasileña invirtió alrededor de 400 millones de dólares en México, por lo que, al sumar los nuevos recursos anunciados, sus inversiones recientes y previstas alcanzarán los 650 millones de dólares hacia 2030.

Actualmente, la empresa atiende a más de 2 mil clientes nacionales y exporta sus productos a más de 30 mercados internacionales.