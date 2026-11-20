En su nueva vida empresarial, Roberto González Alcalá mide el éxito en reseñas de OpenTable y Google. Observa si los clientes regresan, si se van sonriendo, si la apertura de su restaurante más reciente será un triunfo… o un tropiezo costoso. Es una manera distinta de evaluar los resultados frente a su pasado profesional, cuando se medían en volúmenes de harina y tortilla, ventas y expansión de la operación mexicana de Gruma.

Aquella fue su prueba de fuego en una empresa donde trabajó dos décadas, una encomienda cargada de significado familiar. Su padre, Roberto González Barrera, fundador de Gruma, le confió una división que antes había estado bajo la dirección de su medio hermano mayor. González Alcalá pasó los siguientes años sorteando los altibajos del negocio de la harina de maíz en México hasta que, tras la muerte de su padre, las diferencias familiares precipitaron su salida del gigante global de la tortilla.

Lo que siguió fue una reconstrucción. Lejos de la identidad forjada dentro del imperio familiar, González Alcalá comenzó a explorar otros proyectos y sectores, así como distintas maneras de evaluar sus resultados, sin renunciar a la disciplina aprendida en Gruma.

“Buscar la identidad propia en los negocios tomó tiempo”, dice en una charla con Bloomberg Businessweek. Antes de encontrar el proyecto que acabaría por encajar con él, probó suerte con Point Verde, una empresa de eficiencia energética, y evaluó otras oportunidades. Pero tener éxito como emprendedor no es fácil. La oportunidad más atractiva apareció en un país ajeno para muchos, pero muy familiar para él: Costa Rica. González Alcalá vivió ahí siete años; dos de sus hijos nacieron en ese país.

“Me enamoré de Costa Rica”, dice el empresario, quien inició su trayectoria ejecutiva en Demasa como “soldado raso”, antes de asumir la dirección de la empresa para Centroamérica.

En 2015 compró la franquicia maestra de Kentucky Fried Chicken en Costa Rica, donde la marca operaba entonces 29 restaurantes. La operación lo vinculó a otra marca internacional y con una estructura empresarial que le resultaba conocida. Trabajar con Yum! Brands le permitió volver a un sistema de procesos, estándares e indicadores. Kentucky Fried Chicken (KFC) también le permitió conocer el negocio restaurantero, en el que desde hacía tiempo quería incursionar.

“Yo siempre quise tener mi propio restaurante”, dice el empresario regiomontano. Pero lo que para muchos podría quedarse en el cosquilleo de una aspiración personal, para él se convirtió en una estrategia de negocio: monetizar el soft power mexicano y construir una marca a prueba de muros y aranceles. En 2019 encargó un estudio de un año sobre la comida mexicana en Estados Unidos, conforme a la práctica que había adquirido en Gruma: analizar a fondo un mercado antes de ingresar en él. La investigación identificó una oportunidad para desarrollar un concepto de alta cocina mexicana que fuera más allá de los formatos informales. De esa oportunidad nació The Mexican, primero en Dallas y después en Miami.

The Mexican abrió en abril de 2026 en Brickell Key con la intención de ofrecer algo más amplio que un menú. El concepto está inspirado en la península de Yucatán, desde la piedra caliza de las paredes hasta las lámparas elaboradas con fibras de la región. La cocina parte de las raíces regiomontanas de González Alcalá, pero incorpora recetas de la costa del Pacífico, Yucatán y Oaxaca.

“Cada restaurante tiene su propia personalidad”, dice. En esta etapa inicial, sin embargo, más que el volumen le interesa la reacción de los comensales.

Para asegurar esa satisfacción, no bastaba con importar ingredientes ni trasladar referencias mexicanas a la decoración. Lo crucial era reproducir, con el equipo multicultural del sur de Florida, los estándares de servicio de los mejores restaurantes de todo México.

Para conseguirlo, el personal recibe una inmersión cultural mediante videos sobre la historia del país, sus regiones gastronómicas y vitivinícolas, las variedades del chile, el agave y el tequila.

Además de las reseñas en internet, González Alcalá sigue de cerca la frecuencia con la que regresan los clientes. Las señales parecen alentadoras: el restaurante amplió sus horarios para servir almuerzos y abrir los lunes, día en que originalmente permanecía cerrado. Miami, que ya alberga propuestas gastronómicas mexicanas como Ojo de Agua y Cantina La Veinte, está experimentando una especie de fiebre del oro de todo tipo de marcas de restaurantes, con aperturas mes tras mes. Sin embargo, la combinación de una competencia creciente y costos elevados también provoca cierres constantes, incluso entre marcas emblemáticas. En ese entorno, The Mexican representa una apuesta considerable: cada restaurante requiere una inversión inicial de entre 12 y 13 millones de dólares, con un periodo estimado de amortización de seis o siete años. Para González Alcalá, un restaurante de alta gama se consolida cuando supera sus primeros tres años. Dallas ya superó ese plazo; Miami tendrá que hacerlo.

Houston es la siguiente escala, con propuesta inspirada en Jalisco y Ciudad de México y un menú más cercano al de una casa de carnes mexicana.

Después podrían venir Nueva York, París, Londres o Dubái. La ambición es convertir a The Mexican en una marca internacional sin replicar un modelo idéntico en cada ciudad.

“No somos un restaurante que lleva simplemente comida mexicana buena; llevamos toda una historia atrás”, dice el empresario. Esa historia, explica, incluye arquitectura, interiorismo, arte, gastronomía y servicio.

A primera vista, The Mexican y KFC parecen ocupar extremos opuestos del negocio restaurantero. El primero se apoya en la identidad cultural, el interiorismo a la medida y una experiencia refinada; el segundo, en el volumen, la velocidad y la consistencia.

En Estados Unidos, KFC incluso comparte algunos locales, cocinas y comedores con Taco Bell, acaso la versión más americanizada de la comida mexicana. González Alcalá sostiene, sin embargo, que los fundamentos son los mismos: limpieza, modernidad, calidad de los alimentos, capacitación y servicio. Esa misma lógica conecta su nueva vida empresarial con sus años en Gruma, cuando la satisfacción del cliente dependía de un producto homogéneo y de entregas predecibles.

Ahí surge una aparente contradicción: en Gruma, parte del reto consistía en convencer a los clientes de privilegiar lo práctico sobre lo tradicional. En callar a quienes creían que, cuanto menos procesamiento hubiera entre la milpa y la tortilla, el sabor era mejor.

Ahora, en cambio, apuesta por un comensal más exigente, dispuesto a valorar el origen y la naturaleza de los ingredientes. No se trata de ironía, sino de reconstrucción: la de un ejecutivo formado en el negocio familiar que encontró otra manera de aplicar lo aprendido, sin renunciar a sus raíces.

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