Gruma ¿venderá plantas en México?

La industria de la tortilla y la harina de maíz en México enfrenta un momento crucial con la inminente decisión que Gruma debe tomar. En los próximos días vence el plazo de 45 días hábiles otorgado a la empresa para responder a la notificación de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que el pasado 7 de octubre informó que concluyó preliminarmente que no existen condiciones de competencia efectiva en los mercados de producción, comercialización y distribución de harina de maíz blanca y azul a granel.

La resolución preliminar de la Cofece fue contundente: Gruma debe vender cinco de sus 18 plantas de producción que tiene en México, junto con toda la flota de distribución y fuerza de ventas asociadas. Además, se requiere que elimine estrategias que impidan a las tortillerías cambiar de proveedor, implementando mecanismos de transparencia y supervisión para fomentar una competencia justa.

Actualmente, Gruma, a través de su subsidiaria GIMSA, lidera la industria de harina de maíz, con una participación del 74 por ciento. La Autoridad Investigadora de la Cofece dividió el país en ocho regiones y encontró que Gruma controla entre el 50 y el 90 por ciento de las ventas en cada región. Este dominio es tal que en algunas áreas, casi nueve de cada 10 kilos de harina provienen de Gruma. Además, la empresa, de acuerdo con la investigación preliminar de la Cofece ofrece un precio promedio casi 10 por ciento más alto que sus competidores, lo que refuerza las preocupaciones sobre su posición dominante.

La decisión de la Cofece plantea un desafío significativo para Gruma, cuyo Consejo de Administración preside Juan Antonio González Moreno. La respuesta de la empresa no solo definirá su futuro en el mercado nacional, sino que también impactará a toda la industria.

Expansión global

Immunotec, la compañía especializada en salud a través de suplementos alimenticios, avanza en su trayectoria con una ambiciosa expansión internacional. Bajo el liderazgo del mexicano Mauricio Domenzain, la empresa anunció un crecimiento del 38 por ciento y una inversión de 31 millones de dólares para fortalecer sus operaciones en América Latina y a nivel global.

Con presencia en más de 17 países, incluyendo Estados Unidos, Alemania y Reino Unido, Immunotec planea expandirse a Francia en 2024.

La inversión de 31 millones de dólares se destinará principalmente a la construcción de una nueva planta de manufactura en Estados Unidos, con 25 millones de dólares asignados para atender la creciente demanda en América Latina. Además, seis millones de dólares se invertirán en nuevas tecnologías, mejorando las herramientas para consultores y equipos internos, incluyendo el desarrollo de una aplicación especializada.

Immunotec, con 79 patentes globales, proyecta un crecimiento a doble dígito para 2025, impulsando su capacidad operativa en América Latina, Europa y Norteamérica.

Fusión estratégica de autos eléctricos

La fusión de las marcas Zeekr y Lynk & Co, por parte de Geely, es una estrategia dirigida a reducir costos y aumentar la presencia de la marca en el mercado de autos eléctricos e inteligentes, evidencia la capacidad de la empresa china para adaptarse a las demandas del sector.

Zeekr, conocida por sus autos eléctricos de lujo, y Lynk & Co, enfocada en vehículos inteligentes, unirán fuerzas bajo el control de Zeekr Intelligent Technology, que adquirirá el 51 por ciento de las acciones de Lynk & Co. Esta reestructuración no solo fortalecerá la capacidad de respuesta de Geely a las demandas del mercado, sino que también potenciará la integración operativa, generando sinergias que beneficiarán las ventas y la competitividad de sus productos.

A nivel mundial, Zeekr ha logrado un notable crecimiento, con un aumento del 82 por ciento anual en ventas de enero a octubre. Este éxito se refleja en su estrategia de expansión, incluida su llegada a México hace poco más de un año, donde ofrece modelos eléctricos como el X y el 001. Para 2025, Zeekr estima alcanzar ventas de mil 600 unidades en el país, anticipando nuevos lanzamientos.

Apuesta por el Caribe

El próximo 27 de noviembre Nautica Residences by Naúma, a cargo de Isaac Zonana Saba, dará a conocer los detalles de la construcción de su exclusivo complejo residencial que se levantará en Cancún. Atentos al anuncio de esta inversión inmobiliaria nacional.