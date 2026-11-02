Se desploma avioneta en Pachuca, Hidalgo; reportan 2 personas muertas tras el impacto

Esto sabemos de la avioneta que se desplomó en Pachuca, Hidalgo.

Una avioneta presuntamente vinculada a la 18ª Zona Militar se desplomó durante la mañana de este lunes 2 de noviembre en la colonia El Tezontle, en Pachuca, Hidalgo, dejando, de manera preliminar, un saldo de dos personas fallecidas.

De acuerdo con los primeros reportes, tras precipitarse contra el suelo, la aeronave se incendió, lo que movilizó a elementos de seguridad y cuerpos de emergencia, quienes acudieron al sitio para atender la contingencia.

La zona fue intervenida por las autoridades mientras se realizan las primeras diligencias para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la identidad de las víctimas ni las causas que provocaron el desplome.

La Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Hidalgo informó que atiende el desplome de la avioneta junto con elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil municipal y corporaciones de seguridad.