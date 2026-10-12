Hallan ‘narcotúnel’ y presunto laboratorio clandestino de metanfetamina en predio de Cuautepec, Hidalgo

Un túnel que conectaba dos espacios dentro de un mismo predio y un presunto laboratorio clandestino para procesar drogas sintéticas, metanfetamina, fueron descubiertos durante un cateo en la colonia Guadalupe Victoria, en Cuautepec, Hidalgo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), el inmueble presuntamente era utilizado para la elaboración y el procesamiento de sustancias ilícitas. En el lugar, las autoridades aseguraron diversas drogas, utensilios y materiales relacionados con la producción de metanfetamina.

El operativo fue resultado de labores de inteligencia y de la coordinación entre la SSPH, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Durante la inspección, los agentes localizaron 406 dosis de hierba seca con características similares a la marihuana y 83 dosis de una sustancia granulada con apariencia de cristal.

Además de las sustancias, en el predio encontraron diversos objetos que presuntamente eran utilizados para procesar drogas sintéticas. Entre ellos había un dispositivo artesanal para calentar precursores químicos, dos tinacos con capacidad de mil 100 litros cada uno y ollas de peltre con residuos de cocción de metanfetamina.

Las autoridades también reportaron el hallazgo de un contenedor con restos de una pasta que aún no concluía su proceso de secado, así como herramientas empleadas presuntamente para el filtrado y secado de sustancias.

Descubren túnel que conectaba dos espacios del predio

Uno de los hallazgos más relevantes del cateo fue un túnel que comenzaba en el baño de uno de los espacios y se extendía hasta otra área del mismo terreno.

Según el reporte oficial, las fachadas de ambos inmuebles aparentaban corresponder a propiedades independientes; sin embargo, en el interior existía una conexión subterránea entre ellos.

Tras la intervención, los indicios quedaron bajo resguardo de las autoridades competentes, que continuarán con las investigaciones para esclarecer las actividades que presuntamente se realizaban en el lugar.

El aseguramiento forma parte de las acciones de seguridad implementadas en Hidalgo para combatir la elaboración y distribución de drogas. Hasta el momento, la información difundida por la SSPH se concentra en el hallazgo del túnel, las sustancias y los materiales localizados durante el cateo.