Diputada Lorena de la Garza reconoce fumigación en parque de Nuevo León durante paso de mariposas monarca. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock/@lorenadelagarza)

Lorena de la Garza, diputada local de Nuevo León, ordenó la fumigación en el Parque Sierra Alta, al sur de Monterrey, un espacio por el que pasa la mariposa monarca durante su migración.

Los hechos ocurrieron el pasado 12 de noviembre, cuando personal de una empresa privada acudió al Parque Sierra Alta para realizar trabajos de fumigación durante una jornada de vacunación contra la influenza. Al parecer, sin autorización de las autoridades estatales ni municipales, los trabajadores comenzaron a rociar sustancias químicas sobre los árboles.

La diputada de Recuperamos Nuevo León reconoció el error, aunque explicó que la fumigación tenía como objetivo combatir al mosquito transmisor del dengue. Aseguró que, después de enterarse de las actividades de su equipo, pidió suspender los trabajos. Sin embargo, en redes sociales circularon videos de las labores que realizó el personal de la empresa privada, lo que generó molestia entre los internautas.

“Mi equipo realizó una fumigación que no debió haberse llevado a cabo, especialmente durante el paso de la mariposa monarca. Fue un error y asumo la responsabilidad por lo ocurrido”, detalló en un comunicado que publicó después de la difusión de los videos.

El pasado 16 de noviembre publicó una grabación con imágenes del Parque Sierra Alta y negó que hubiera ejemplares de mariposa monarca muertos en el lugar. También mencionó que solicitó la asesoría de un biólogo, quien presuntamente recomendó diluir el químico con abundante agua. Sin embargo, no hizo referencia a alguna consulta con las autoridades.

“Afortunadamente, no hay ningún ejemplar de mariposa monarca muerta ni afectada. Nuestro programa de fumigación ya ni siquiera está activo y, aunque no se debió haber hecho, el equipo fumigó previo a una jornada de vacunación que teníamos para combatir al mosquito transmisor del dengue”, compartió.

Realizan investigación contra quien resulte responsable

Parques y Vida Silvestre del Gobierno de Nuevo León inició una investigación de oficio para integrar un expediente técnico e identificar a las personas que ordenaron, contrataron y ejecutaron la aplicación de sustancias químicas.

Además, busca determinar si los responsables contaban con las autorizaciones correspondientes del municipio de Monterrey para aplicar los productos químicos.

“Se integran expedientes y se preparan acciones ante PROFEPA y la Fiscalía General de la República para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes”, se lee en un comunicado publicado el 16 de noviembre.

La diputada independiente aseguró que colabora con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y que mantendrá la atención en el lugar tras los hechos registrados el pasado fin de semana.

Trayectoria de Lorena de la Garza

En la legislatura actual, Lorena de la Garza llegó como diputada local por mayoría relativa, en representación del PRI. En 2024 asumió la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de Nuevo León.

La legisladora cumple su segundo periodo consecutivo en el Congreso estatal: el primero abarcó de 2021 a 2024 y el actual comprende de 2024 a 2027.

Es licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico de Monterrey y cuenta con diplomados y especializaciones técnicas.