Tatiana Clouthier ‘no tira la toalla’: Llama a reunión en NL para explicar su nuevo movimiento

Tatiana Clouthier hace contrapeso a Morena en Nuevo León. La exsecretaria de Economía durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador continúa su cruzada contra la designación de Clara Luz Flores Carrales como virtual candidata de Morena a la gubernatura del estado.

Clouthier convocó a reuniones para “generar conciencia para que la gente tome las mejores decisiones”. Sin mencionar directamente a Morena ni el proceso interno, la exfuncionaria aseguró que en su movimiento “no hay mano negra, no hay mano de chango”.

Para este miércoles 21 de octubre convocó a los habitantes de Santa Catarina, Nuevo León. A la fecha lleva al menos dos encuentros con simpatizantes; anteriormente estuvo en Guadalupe y Monterrey.

“En Nuevo León se nos respeta, que Nuevo León no se entrega y no se entrega a cualquiera y que la sociedad tiene derecho a elegir cuando toma decisiones entre los mejores y no los menos peores”, dijo en un mensaje publicado en redes sociales.

Desde hace meses se critica que algunas figuras políticas realizan campañas anticipadas, pero las autoridades electorales no fiscalizan este tipo de eventos; es decir, no obligan a las figuras políticas a reportar sus gastos ni a aclarar de dónde proviene el financiamiento.

Clouthier crea bloque contra Clara Luz Flores Carrales, candidata de Morena

Desde el 4 de octubre, Tatiana Clouthier anunció la creación de un nuevo movimiento llamado “Todos con Conciencia” para rechazar que Morena designara a Clara Luz Flores Carrales como virtual candidata a la gubernatura de Nuevo León.

La exsecretaria de Economía criticó que el partido guinda no estuvo a la altura de las circunstancias políticas ni de la militancia durante el proceso de selección interna, que consiste en realizar encuestas para determinar el perfil más conocido.

Clouthier dijo que no busca competir por cargos públicos, sino articular una agenda local, pero falta ver cuál es el desarrollo de su movimiento.

Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, sostuvo una reunión con Tatiana Clouthier e hizo un llamado a que las críticas se hicieran al interior del partido. Sin embargo, la oposición de la exfuncionaria es la que más resistencia presenta en comparación con otras aspirantes que no resultaron electas.

Nuevo León es gobernado por Movimiento Ciudadano. El partido naranja dijo estar a la espera del inicio del proceso electoral, conforme a los tiempos, para presentar a sus candidatos.

En tanto, el PRI y el PAN podrían ir en coalición y sería Adrián de la Garza, actual alcalde de Monterrey, quien haga frente a la candidatura de Clara Luz Flores.