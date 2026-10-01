De Fox a Xóchitl Gálvez: ¿Qué políticos dieron ‘espaldarazo’ a Adrián de la Garza?

Con Fox, Calderón y dirigentes del PAN y PRI, Adrián de la Garza presentó los resultados de su segundo año de gobierno en Monterrey. (Cuartoscuro: Gabriela Pérez Montiel).

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, rindió su Segundo Informe de Gobierno, en un acto al que asistieron los expresidentes de México Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, además de dirigentes nacionales del PAN y PRI, exgobernadores, legisladores y funcionarios.

Durante su mensaje, el alcalde destacó los resultados de su administración en materia de seguridad, finanzas y limpieza urbana, además de plantear la necesidad de recuperar la confianza, el orden y la participación ciudadana en Nuevo León.

Entre los dirigentes y legisladores presentes estuvieron Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI; Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN; Ricardo Anaya Cortés, senador y coordinador del grupo parlamentario panista en el Senado; Kenia López Rabadán, diputada federal; Santiago Taboada Cortina, Santiago Creel Miranda y Roberto Gil Zuarth.

Al evento también asistió Xóchitl Gálvez Ruiz, excandidata a la Presidencia de México, además de los empresarios Claudio X. González Guajardo y Liliana Melo de Sada.

Durante el informe, De la Garza también destacó la necesidad de unir esfuerzos entre distintas fuerzas políticas para atender los desafíos de Nuevo León y sostuvo que las coincidencias alcanzadas entre partidos en el pasado proceso electoral pueden servir como punto de partida para construir acuerdos en el estado.

Uno de los principales temas de su informe fue la seguridad. De la Garza aseguró que su administración ha fortalecido las labores de inteligencia, tecnología, análisis, investigación y operación policial para atender los delitos en Monterrey.

El alcalde señaló que actualmente la ciudad cuenta con una red de 7 mil cámaras activas, mil 500 puntos de monitoreo, mil 500 kilómetros de fibra óptica, 85 tótems y mil 160 botones de pánico virtuales conectados con el centro de inteligencia municipal. También mencionó los chats de seguridad, que, de acuerdo con su reporte, reúnen a más de 32 mil personas.

De la Garza afirmó que Monterrey evolucionó hacia el primer C5 municipal de México y adelantó que se encuentran en proceso de formación dos nuevos centros de inteligencia C4, uno en la zona norte y otro en la zona sur de la ciudad, además de dos centros de control.

El alcalde sostuvo que las estrategias implementadas durante su administración han contribuido a disminuir la incidencia delictiva. De acuerdo con las cifras presentadas durante el informe, la incidencia delictiva disminuyó 25 por ciento y los homicidios 6 por ciento.

De la Garza también destacó la coordinación entre Monterrey, otros municipios e instituciones locales para atender los problemas de seguridad. Aseguró que estos esfuerzos permitieron contener los niveles de violencia registrados previamente en la ciudad.

Otro de los temas abordados fue la situación financiera del municipio. El alcalde recordó que en 2015, cuando asumió por primera vez la presidencia municipal, recibió un municipio con una deuda de 3 mil 800 millones de pesos y únicamente 29 mil pesos disponibles.

De la Garza afirmó que su administración ordenó las finanzas municipales y recuperó la capacidad de inversión. También aseguró que durante el último año Monterrey alcanzó autonomía financiera, pese a señalar que el estado mantiene retenidos recursos federales y participaciones estatales correspondientes a los municipios.

En materia de servicios públicos, el presidente municipal resaltó que Monterrey recibió la Escoba de Oro, reconocimiento entregado en Madrid, España, a ciudades por sus estrategias de limpieza urbana.

El alcalde explicó que los programas de intervención urbana también buscan mejorar el entorno de las colonias y fortalecer la participación comunitaria, además de identificar necesidades de las familias para canalizarlas hacia programas municipales.

Adrián de la Garza llama a recuperar la gobernanza participativa

Durante su mensaje, De la Garza hizo un llamado a recuperar una forma de gobierno basada en la participación de la sociedad, la confianza y la corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanos.

El presidente municipal sostuvo que los desafíos de Nuevo León requieren retomar el rumbo y avanzar hacia una “Gobernanza Participativa”, en la que gobierno y sociedad compartan responsabilidades y objetivos.

“Esta es nuestra oportunidad, una oportunidad para recuperar nuestros valores, para volver a poner a la familia en el centro, para defender la paz, la verdad y la libertad. Para dejar atrás la irresponsabilidad, la improvisación, lo superficial; recuperar el valor de la palabra y cumplir nuestros compromisos”, afirmó.



