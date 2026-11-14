(VIDEO) Accidente en Aeropuerto de Miami: Chocan aviones de Copa Airlines y UPS en pista de aterrizaje

Un avión de Copa Airlines y un Boeing 767 de UPS estuvieron involucrados en una colisión en tierra en el Aeropuerto Internacional de Miami.

Según las comunicaciones de los controladores de tráfico aéreo, un avión de Copa Airlines y una aeronave de UPS colisionaron mientras rodaban por la pista en el Aeropuerto Internacional de Miami.

Según las grabaciones de audio de las comunicaciones entre controladores aéreos y pilotos en ATC.com, el avión de Copa rozó al Boeing 767 de UPS después de que la aeronave de carga se interpusiera en su trayectoria. Un controlador indicó que UPS debía ceder el paso al Boeing 737 de Copa, que acababa de aterrizar procedente de Panamá.

“Nos pasamos de la raya y entonces nos golpeó con el ala”, se oyó decir al piloto de UPS, en respuesta a la pregunta del controlador sobre si había impactado con el vuelo 427 de Copa. La colisión ocurrió alrededor de las 9 de la noche, hora local, según Flightradar24.

UPS no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios realizada fuera del horario laboral habitual. Copa, contactada a través de su departamento de relaciones con los inversores, tampoco respondió de inmediato.

EU pide 50 mil mdd para modernizar el sistema de control aéreo

El accidente ocurrió un día después de que un problema técnico provocara la paralización de la aviación más prolongada a nivel nacional en más de dos décadas. Se atribuyó a una sobrecarga de datos que paralizó las comunicaciones y el radar del control de tráfico aéreo.

El fallo obligó a las aerolíneas a intentar reconstruir los horarios con aviones y tripulaciones dispersos y fuera de lugar tras la suspensión de los despegues el viernes por la tarde, al tiempo que lidiaban con cientos de miles de pasajeros que habían quedado varados en las pistas y atrapados en las terminales.

Según la empresa de datos de aviación FlightAware, el sábado a las 22:40, hora de Nueva York, se cancelaron más de 6 mil 500 vuelos con destino, origen y, sobre todo, dentro de Estados Unidos, y otros 8 mil 200 sufrieron retrasos.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo que solicitará formalmente al Congreso el lunes que autorice 50 mil millones de dólares en fondos de emergencia para modernizar el sistema de control de tráfico aéreo de Estados Unidos.