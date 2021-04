Melody Gardot y crossover del country en estos discos

Sunset in the Blue Deluxe Edition ARTISTA: Melody Gardot

SELLO: Decca Records

PRECIO: $444

Una voz lo mismo íntima que potente

Tras el éxito de su muy esperado quinto álbum de estudio, Sunset in the Blue, la cantautora Melody Gardot ha lanzado esta nueva edición Deluxe en la que a la exquisita colección de 13 temas, se agregan cinco nuevas canciones. En esta producción, Gardot se sumerge en un trabajo oscuro, que se basa en su amor por los standards de jazz, la música brasileña y las baladas. El álbum es una dicotomía interesante, ya que es íntima, como si Melody cantara en un pequeño club de jazz, pero también es monumental, con temas que refuerzan el drama romántico gracias a sus cargadas orquestaciones que enmarcan su portentosa voz. Sunset in the Blue mantiene al escucha profundamente extasiado, de principio a fin,

Million Mile Reflections ARTISTA: The Charlie Daniels Band

SELLO: Epic Records

PRECIO: $252

Crossover del country

La carrera de Charlie Daniels Band alcanzó su punto más alto cuando su música fue incluida en el soundtrack de la película Urban Cowboy en 1980. Sin embargo, la banda formada en 1972 se mantuvo siempre vigente en las listas de popularidad en los Estados Unidos hasta la muerte de su fundador en 2020. Discos como Million Mile Reflections son sólidos del primero al último tema; en él, se encontrarán algunos buenos jams, su estilo no puede llamarse sólo Country o Country Rock o Jazz Blues, aunque los atributos de esos géneros están mezclados. Este álbum contiene su mayor éxito, The Devil Went Down to Georgia, que provocó el éxito del country a nivel mundial.

Powerful People ARTISTA: Gino Vanelli

SELLO: LMLR

PRECIO: $626

Música sin clasificación

El virtuoso vocalista canadiense Gino vanelli, que lanzó una serie de sencillos exitosos a mediados de los 70 y principios de los 80s, no tuvo ningún problema en crear su propio estilo musical. Su composiciones, que eran una combinación muy particular de R&B, funk, pop y jazz fusión que parecía un poco adelantada a su tiempo, fueron muy influyentes en muchos artistas de esas décadas e incluso de algunos intérpretes de neo-soul de la actualidad. Powerful People, lanzado en 1974, es definitivamente un clásico de...cualquier género al que pertenezca, un álbum conmovedor, que incluye temas inolvidables, como el que le da título y People Gotta Move, que siguen sonando en la radio.