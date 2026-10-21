¡La F1 está a un paso de México! Horarios del GP de Estados Unidos, donde Antonelli podría coronarse

Kimi Antonelli llega al GP de EU con una ventaja de 102 puntos sobre su compañero de equipo George Russell. (Foto: AP, F1)

El Gran Premio de México de Fórmula 1 está cada vez más cerca, pero antes de que los motores vuelvan a rugir en el Autódromo Hermanos Rodríguez, los pilotos tendrán una última escala en Austin, Texas, donde se disputará el Gran Premio de Estados Unidos 2026, una carrera que podría definir el Campeonato Mundial de Pilotos.

El italiano Andrea Kimi Antonelli llega al Circuito de las Américas como líder del Campeonato Mundial de Fórmula 1 con 340 puntos, una ventaja de 102 unidades sobre su compañero de Mercedes, George Russell.

El joven piloto de 20 años tendrá su primera oportunidad matemática de conquistar el título en Austin, aunque deberá enfrentarse a rivales como Max Verstappen, quien llega tras conseguir 2 victorias consecutivas con Red Bull.

Mientras que, Sergio ‘Checo’ Pérez volverá a competir en territorio estadounidense con Cadillac, a pocos días de reconocer que su retiro de la Fórmula 1 está cada vez más cerca. El mexicano también se prepara para regresar a casa, donde disputará el Gran Premio de México el próximo 1 de noviembre.

¿Cuáles son los horarios del GP de Estados Unidos 2026 en México?

El Gran Premio de Estados Unidos será la fecha 18 del calendario de Fórmula 1 y se celebrará del viernes 23 al domingo 25 de octubre, con 3 sesiones de prácticas libres, una clasificación y la carrera principal. Los horarios para nuestro país son:

El Gran Premio de Estados Unidos tendrá el formato tradicional de Fórmula 1, sin carrera sprint. Por ello, el fin de semana contará con 3 prácticas libres, una clasificación y la carrera principal del domingo, en la que los pilotos deberán completar 56 vueltas al circuito, equivalentes a 308.405 kilómetros.

¿Dónde ver el Gran Premio de Estados Unidos 2026 en México?

Los aficionados al automovilismo y a la F1 podrán disfrutar del Gran Premio de Estados Unidos en México a través de las siguientes opciones:

F1 TV : plataforma oficial de streaming de Fórmula 1, disponible mediante suscripción.

: plataforma oficial de streaming de Fórmula 1, disponible mediante suscripción. Sky e Izzi: transmisión por televisión de paga.

La carrera principal comenzará el domingo 25 de octubre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo es el Circuito de las Américas del GP de Estados Unidos?

El Circuito de las Américas (COTA) recibió por primera vez a la Fórmula 1 en 2012. La pista, diseñada por el arquitecto alemán Hermann Tilke, tiene una longitud de 5.513 kilómetros y 20 curvas, además de importantes cambios de elevación que representan un desafío para los pilotos.

Uno de los sectores más emblemáticos es la primera curva, ubicada después de una subida de aproximadamente 41 metros. En ese punto, el trazado se vuelve más ancho, lo que permite a los competidores elegir distintas trayectorias y buscar oportunidades de adelantamiento.

Otro de los sectores más destacados del circuito es la secuencia de curvas rápidas de la 3 a la 6, inspiradas en el trazado de Silverstone, en Reino Unido. Además, cuenta con una extensa recta que termina en una zona de fuerte frenado antes de la curva 12, considerada uno de los principales puntos para intentar adelantamientos.

Las curvas rápidas del Circuito de las Américas serán uno de los grandes atractivos del Gran Premio de EU de la F1 2026 (Foto: AP)

¿Qué necesita Kimi Antonelli para ser campeón de F1 en el GP de EU?

El piloto italiano Kimi Antonelli podría convertirse en campeón mundial de Fórmula 1 durante el Gran Premio de Estados Unidos, después de consolidar una ventaja de 102 puntos sobre George Russell tras su tercer lugar en Singapur.

Sin embargo, el piloto de Mercedes no depende únicamente de su resultado en la pista. Para conquistar matemáticamente el título en Austin, necesita que se cumplan las siguientes condiciones:

Kimi Antonelli: ganar el Gran Premio de Estados Unidos.

George Russell: terminar en noveno lugar o una posición inferior.

Lewis Hamilton: finalizar en quinto lugar o una posición inferior.

Si consigue la victoria, Antonelli alcanzará los 365 puntos y podría asegurar el campeonato gracias a su ventaja y al criterio de desempate por triunfos.

De conseguirlo, el piloto de Mercedes se convertiría en el campeón mundial más joven de la historia de Fórmula 1, récord que actualmente pertenece a Sebastian Vettel, quien conquistó su primer título en 2010 a los 23 años.

Antonelli también sería el tercer piloto italiano en ganar el Campeonato Mundial, después de Giuseppe Farina y Alberto Ascari.

Los aficionados mexicanos tendrán un motivo especial para seguir la carrera de este domingo, pues si Antonelli no consigue asegurar el Campeonato Mundial en Estados Unidos, podría coronarse en el Gran Premio de México, que se disputará el 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Kimi Antonelli podría convertirse en el piloto más joven en ganar el campeonato de la F1 (Foto: AP)

¿Qué dijo Checo Pérez sobre su posible retiro de Fórmula 1?

Sergio ‘Checo’ Pérez reconoció recientemente que el final de su trayectoria en Fórmula 1 está cada vez más cerca, pese a que regresó a la categoría apenas en 2026 con Cadillac, después de permanecer un año fuera de la parrilla tras su salida de Red Bull.

En una entrevista con TUDN, el veterano piloto mexicano explicó que el proyecto de la escudería estadounidense requiere más tiempo del que esperaba inicialmente, aunque todavía no tiene una fecha definida para despedirse de las pistas.

“Soy consciente que ya estamos mucho más cerca del final que del inicio, pero por eso quiero disfrutar muchísimo estos grandes premios que son un sueño”.

Uno de los principales motivos que influyen en su decisión es el deseo de pasar más tiempo con sus 4 hijos. El piloto, de 36 años, reconoció que le gustaría prolongar su carrera como Fernando Alonso, pero las exigencias de la Fórmula 1 dificultan la convivencia familiar.

“Lo que me frena mucho (para seguir) son mis hijos, a mí me encantaría quedarme como Fernando (Alonso), por ejemplo, pero mis hijos están en una edad en la que me gustaría pasar más tiempo con ellos”.

Pérez también manifestó su intención de consolidar a Cadillac como una escudería competitiva antes de retirarse. Su contrato inicial contempla las temporadas 2026 y 2027, aunque no descartó continuar más tiempo.

Mientras define su futuro, el mexicano disputará una carrera especial en Austin, considerada la competencia de casa para Cadillac, antes de viajar a la CDMX para participar en el Gran Premio de México.

¿Cómo van las tablas de pilotos y escuderías de F1 2026?

El Campeonato Mundial de Fórmula 1 llega a Estados Unidos con Mercedes al frente de las clasificaciones de pilotos y constructores, aunque las victorias consecutivas de Max Verstappen en Malasia y Singapur permitieron que Red Bull recortara distancias con McLaren.

Campeonato Mundial de Pilotos 2026

Antonelli encabeza la clasificación con 340 puntos, seguido de George Russell con 238 y Lewis Hamilton con 229. Mientras que, Max Verstappen ocupa el cuarto lugar con 221 unidades, mientras que Charles Leclerc completa los primeros 5 puestos con 215 puntos.

Campeonato Mundial de Constructores 2026

En la clasificación de escuderías, Mercedes lidera con 578 puntos, una ventaja de 134 unidades sobre Ferrari, mientras que McLaren y Red Bull mantienen una disputa cerrada por el tercer lugar.

Cadillac todavía se mantiene como la única escudería que no consigue sumar puntos en esta temporada de Fórmula 1. Sin embargo, ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas tendrán una nueva oportunidad en Austin, antes de que el mexicano se reencuentre con su afición en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez.