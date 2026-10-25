Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver el Clásico de LaLiga?

Barcelona y Real Madrid disputan el primer Clásico de LaLiga 2026-2027 este domingo 25 de octubre, en el Spotify Camp Nou. (Fotoarte El Financiero/Shutterstock)

El futbol español vive una nueva edición del Clásico: el FC Barcelona y el Real Madrid se enfrentan por primera vez en la actual temporada de LaLiga, un encuentro que podría influir directamente en la lucha por el liderato.

El conjunto blaugrana llega como líder de la clasificación, con nueve victorias en nueve jornadas, mientras que los merengues buscan recortar la distancia de seis puntos que los separa de su máximo rival.

El partido también tiene un ingrediente adicional para el equipo de José Mourinho: la ausencia de Vinícius Júnior en el Real Madrid vs. Barcelona, porque debe cumplir una sanción.

Vini Jr. no jugará el Clásico ante el Barcelona por una sanción. (Foto: EFE) (Juanjo Martín/EFE)

Barcelona vs. Real Madrid: Fecha, horario y sede del partido de LaLiga

El Clásico es este domingo 25 de octubre a las 2:00 p.m. (tiempo del centro de México), como parte de la jornada 10 de LaLiga. El partido se juega en el Spotify Camp Nou.

El Barcelona es local en un encuentro que puede resultar determinante para sus aspiraciones de conservar la cima de la clasificación. El Real Madrid tiene la oportunidad de reducir la diferencia y mantenerse en la disputa por el campeonato.

¿Dónde ver Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO desde México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el Clásico a través de los servicios de televisión de paga y streaming que transmiten LaLiga en el país.

Las opciones para ver la transmisión completamente EN VIVO son:

Televisión de paga: Sky Sports.

Sky Sports. Streaming: Sky+.

El encuentro no es emitido por ningún canal de TV Abierta. En caso de que no cuentes con acceso a alguna de las opciones anteriores, puedes seguir el minuto a minuto en El Financiero Deportes.

Lamine Yamal es uno de los referentes del Barcelona de cara al Clásico ante el Real Madrid. (Foto: EFE)

¿Cómo llegan Barcelona y Real Madrid al Clásico?

El Barcelona, dirigidos por Hansi Flick, llega en la primera posición de LaLiga, con 27 puntos, después de ganar sus nueve partidos. El equipoha marcado 39 goles y recibido nueve, cifras que reflejan su efectividad ofensiva durante el arranque de la temporada.

Entre sus resultados recientes destaca la victoria por 5-2 ante el Real Betis, además de sus triunfos frente al Getafe y el Sevilla. Los blaugranas buscan aprovechar su condición de locales para ampliar la ventaja sobre el Real Madrid.

El conjunto merengue ocupa el tercer puesto con 21 unidades. El equipo de José Mourinho suma siete victorias y dos derrotas, con 23 goles a favor y nueve en contra.

El Real Madrid debe resolver cómo cubrir la ausencia de Vinícius Júnior, quien no estará disponible para el Clásico debido a una sanción de cuatro partidos, dos por jalar el cabello de Saliba en el juego contra el Villarreal y dos más por protestar al árbitro de manera agresiva.

¿Cuál es el historial de los últimos cinco Clásicos entre Barcelona y Real Madrid?

Los enfrentamientos recientes entre ambos clubes han estado marcados por partidos con muchos goles y resultados que han favorecido principalmente al Barcelona de Hansi Flick.

En los últimos cinco encuentros oficiales antes del Clásico del 25 de octubre, el conjunto blaugrana consiguió cuatro victorias, mientras que el Real Madrid ganó uno.

Estos fueron los resultados:

10 de mayo de 2026 | LaLiga: Barcelona 2-0 Real Madrid.

Barcelona 2-0 Real Madrid. 11 de enero de 2026 | Supercopa de España: Barcelona 3-2 Real Madrid.

Barcelona 3-2 Real Madrid. 26 de octubre de 2025 | LaLiga: Real Madrid 2-1 Barcelona.

Real Madrid 2-1 Barcelona. 11 de mayo de 2025 | LaLiga: Barcelona 4-3 Real Madrid.

Barcelona 4-3 Real Madrid. 26 de abril de 2025 | Copa del Rey: Barcelona 3-2 Real Madrid, después de la prórroga.

El balance reciente favorece al equipo catalán, que ha encontrado la manera de imponerse.