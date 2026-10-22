Semana 7 de la NFL 2026: ¿A qué hora y dónde ver todos los partidos EN VIVO desde México?

Estos son los partidos de la semana 7 en la temporada 2026 de la NFL. (Foto: EFE/Freepik)

La temporada 2026 de la NFL entra en una nueva semana con una cartelera con partidos atractivos y un encuentro internacional que llevará el futbol americano hasta Francia.

Entre los compromisos más llamativos destacan el choque entre Kansas City Chiefs y Seattle Seahawks, así como el enfrentamiento entre Dallas Cowboys y Philadelphia Eagles, que cerrará la jornada. Además, los aficionados podrán seguir el partido de Pittsburgh Steelers contra New Orleans Saints, que se disputará en París, el cual, pese a las protestas, se mantien sin cambios.

Kansas City Chiefs enfrentan a los Seattle Seahawks en la semana 7 de la NFL. (Foto: EFE) (CAROLINE BREHMAN/EFE)

Partidos de la Semana 7 de la NFL: Horarios y sitios de transmisión

La Semana 7 de la temporada regular de la NFL se lleva a cabo del jueves 22 al lunes 26 de octubre de 2026.

El calendario comienza el jueves por la noche con New England Patriots frente a Chicago Bears. Después de una pausa el viernes y el sábado, la actividad se reanuda el domingo 25 de octubre, cuando se jugarán 12 encuentros, incluido el duelo internacional entre Pittsburgh Steelers, de Aaron Rodgers, y New Orleans Saints.

¿Cuáles son los partidos más atractivos de la Semana 7 de la NFL?

La cartelera dominical tendrá varios enfrentamientos que vale la pena seguir, aunque tres destacan por el contexto y la atención que suelen generar entre los aficionados.

Steelers vs. Saints: la NFL juega en París

Pittsburgh Steelers y New Orleans Saints se enfrentarán el domingo 25 de octubre en el Stade de France, en Saint-Denis, Francia. El encuentro es por la programación internacional de la temporada y tendrá un horario poco habitual para el público mexicano: las 07:30 horas.

El partido permitirá seguir la NFL desde temprano y dará paso a una jornada con encuentros distribuidos a lo largo del día.

Chiefs vs. Seahawks: duelo estelar del domingo

Kansas City Chiefs visitará a Seattle Seahawks el domingo por la tarde. El partido está programado para las 18:20 horas, tiempo del centro de México, y será uno de los encuentros que cerrarán la actividad dominical.

Por su horario, el enfrentamiento será una de las opciones para quienes prefieran reservar el final del domingo para el futbol americano.

Cowboys vs. Eagles: el cierre de la semana

Dallas Cowboys y Philadelphia Eagles protagonizarán el Monday Night Football el lunes 26 de octubre, a las 18:15 horas. El enfrentamiento reúne a dos rivales de la División Este de la Conferencia Nacional, por lo que el resultado también puede tener relevancia en la competencia divisional.

El partido pondrá punto final a la Semana 7 y ofrecerá una última oportunidad para seguir la actividad de la NFL antes de que comience la siguiente jornada.

¿Qué equipos descansan en la Semana 7 de la NFL?

Cuatro equipos tendrán semana de descanso y no se suman a las actividades de los partidos durante esta jornada:

Buffalo Bills.

Jacksonville Jaguars.

Los Angeles Chargers.

Washington Commanders.

Durante el calendario de la temporada regular de la NFL, todos los equipos descansan una vez, esto permite un descanso y así puedan retomar las actividades deportivas.