Borrón a Ocon: Así ‘desapareció’ el piloto de Haas en menos de 12 horas del GP de México 2026

La imagen de Esteban Ocon desapareció del hospitality de Haas en el Autódromo Hermanos Rodríguez y fue reemplazada por la de Ryo Hirakawa. (Foto: Jardiel Palomec/ EFE)

El Autódromo Hermanos Rodríguez huele a pegamento y pintura fresca. Los trazos blancos, negros y rojos no están sobre la pista. La nueva imagen está en la zona del Paddock del Gran Premio de México 2026.

Los mecánicos de Haas trabajaron tan rápido como la ‘pole position’ de Lewis Hamilton para borrar a Esteban Ocon del hospitality de la escudería en menos de 12 horas.

Su imagen fue reemplazada por la de Ryo Hirakawa, el novato de 32 años que porta el número 50 en su monoplaza con el que corrió la ‘qualy’ de este sábado 31 de octubre y en el que disputará la carrera de este domingo.

La misma situación ocurrió en el pit lane, donde se colocó la foto de Hirakawa en cuestión de horas.

¿Qué pasó para llegar a este punto? ¿Por qué desapareció la imagen de Esteban Ocon, el antiguo compañero de ‘Checo’ Pérez?

Luego de confirmar que Esteban Ocon no corre el Gran Premio de México 2026, borraron sus fotos del hospitality de Haas. (Foto: Nayeli Reyes Castro)

¿Cómo corrieron a Esteban Ocon del Gran Premio de México 2026?

Horas antes de la ‘qualy’ del GP de México de F1, Haas anunció que Esteban Ocon no correría en la clasificación ni en la carrera del domingo.

Contrario a los pilotos que se enfermaron en el GP de México 2026, Haas informó que la decisión de dejar fuera a Ocon no estaba relacionada con un problema de salud.

“El piloto reserva del equipo TGR Haa F1, Ryo Hirakawa, reemplazará a Esteban Ocon durante el resto del Gran Premio de la Ciudad de México de este fin de semana”, informó la escudería, que descartó hacer más comentarios sobre la situación

Previo al informe de Haas, medios y periodistas especializados difundieron versiones sobre una posible pelea a golpes de Esteban Ocon con integrantes de la escudería.

Esteban Ocon aceptó que ocurrió una discusión, pero negó que esta haya escalado a los golpes. (Foto: EFE) (DUSTIN SAFRANEK/EFE)

Horas después, el piloto francés negó esas versiones y señaló: “Tras la reciente decisión de Haas F1 Team de confirmar que no participar en el Gran Premio de México este fin de semana, deseo aportar oficialmente precisiones respecto de algunos artículos de prensa y especulaciones en torno a esta situación.

“Anoche (30 de octubre), una divergencia de puntos de vista dio lugar a una discusión entre las partes involucradas. Si bien reconozco que ese intercambio efectivamente tuvo lugar, rechazo categóricamente las informaciones o acusaciones según las cuales se habría utilizado cualquier forma de violencia física para resolver una diferencia, cualquiera que fuera”, escribió Esteban Ocon el sábado por la noche en sus redes sociales.

El francés condenó la “violencia en todas sus formas” y pidió evitar toda especulación “mientras este asunto está en resolución”.

¿Quién es Esteban Ocon, el excompañero de ‘Checo’ Pérez en Forcé India?

Nacido el 17 de septiembre de 1996, en Francia, Esteban Ocon comenzó su trayectoria como piloto a los 8 años a bordo de karts, cuando compitió en el Campeonato Francés Minime, serie que ganó en tres ocasiones: 2007, 2008 y 2011. En 2008, superó a sus compatriotas Anthoine Hubert y Pierre Gasly, actual piloto de Alpine y compañero de Franco Colapinto, en el Campeonato Francés Cadete

Después de eso, Ocon pasó tres años en la serie KF3, ganando en 2010, antes de terminar subcampeón en la WSK Euro Series en 2011.

“Durante la temporada 2010, fue fichado por el Programa de Desarrollo Junior de Lotus F1, que lo ayudaría a introducirse en los monoplazas en su camino hacia la Fórmula 1”, señala el sitio web de Haas.

Esteban Ocon fue reemplazado por Ryo Hirakawa en el Gran Premio de México 2026. (Foto: Jardiel Palomec)

Tras pasar por la Fórmula Renault Eurocup y por el campeonato de Fórmula 3 Europea, donde compitió y venció a Max Verstappen, Esteban Ocon subió a F1 de la mano de la escudería Lotus.

Más tarde, Esteban Ocon debutó en la Fórmula 1 con 19 años, cuando reemplazó a Rio Haryanto de Manor Racing en el Gran Premio de Bélgica.

Al año siguiente formó parte de la escudería Force India, junto con ‘Checo’ Pérez, y posteriormente fue piloto de reserva de Mercedes, antes de manejar para Renault que se convirtió en Alpine, según señala la biografía de Esteban Ocon en el sitio de la F1.

El francés ya ha vivido una situación similar a la que vive con Haas en su carrera. Hace un par de años no corrió el último Gran Premio de 2024 tras dejar vacante su asiento en Alpine.

¿Quién es Ryo Hirakawa, el novato de 32 años que debuta en F1 con Haas?

Se trata de un piloto japonés nacido el 7 de marzo de 1994, quien ha competido en seriales de resistencia.

Pese a ser novato en F1 a sus 32 años, el japonés ya se bañó de gloria, puesto que ganó las 24 Horas de Le Mans en 2022, como parte de la afamada escudería Toyota Gazoo Racing.

El currículum de Ryo Horakawa también presume un bicampeonato de Hypercar en 2022 y 2023 en compañía de Sébastien Buemi y Brendon Hartley.

También se ha desempeñado como piloto de reserva de escuderías como McLaren y Alpine.

Mientras el Autódromo Hermanos Rodríguez huele a pegamento y pintura fresca, Ryo Hirakawa largará desde la posición 18 del Gran Premio de México 2026. ¿Qué pasará con Esteban Ocon? Por ahora, le sacaron la bandera negra y debe esperar para ver si retoma su carrera.