¿Y Red Bull? Verstappen llega a un acuerdo con Mercedes-AMG para el GT World Challenge Europe

La iniciativa de Max Verstappen, Verstappen.com Racing, confirmó una alianza multianual con Mercedes-AMG Motorsport para competir en el GT World Challenge Europe a partir de 2026, marcando un cambio de fabricante tras su salida de Aston Martin y unificando su proyecto GT3 bajo la marca alemana.

El programa incluye participación tanto en el Sprint Cup como en el Endurance Cup, con una alineación que combina continuidad y pilotos de fábrica.

Verstappen.com Racing y Mercedes-AMG: un acuerdo multianual desde 2026

El proyecto Verstappen.com Racing anunció una colaboración de varios años con Mercedes-AMG Motorsport, que comenzará en la temporada 2026 del GT World Challenge Europe powered by AWS. La escudería continuará compitiendo en la principal plataforma europea de GT3, ahora con el Mercedes-AMG GT3 como base técnica del programa.

Desde Mercedes-AMG Customer Racing, Stefan Wendl destacó que el proyecto contará con el respaldo operativo de 2 Seas Motorsport, equipo con experiencia previa y títulos obtenidos con el auto alemán, lo que refuerza la ambición del programa tanto en las carreras Sprint como en las de Endurance.

Sprint Cup 2026: Lulham y Juncadella, la dupla confirmada

En el GT World Challenge Europe Sprint Cup, Chris Lulham continuará con el equipo por segundo año consecutivo en la categoría, ahora acompañado por Daniel Juncadella. El piloto español, de 34 años, aporta experiencia previa al volante del Mercedes-AMG GT3, un factor clave para el desarrollo del proyecto en su nueva etapa.

La dupla compartirá el auto gestionado por 2 Seas Motorsport en las cinco fechas del campeonato Sprint, que se disputan en algunos de los circuitos más emblemáticos del automovilismo europeo. Lulham subrayó que su primera temporada en GT3 fue clave para su crecimiento y que trabajar junto a Mercedes-AMG y Juncadella representa una oportunidad de alto nivel competitivo.

Juncadella, por su parte, señaló que el proyecto se fortalece con el respaldo técnico y con la participación directa del piloto Max Verstappen, quien funge como impulsor del programa.

Endurance Cup: se suma Jules Gounon para las carreras largas

El programa de Endurance Cup también continuará en 2026. En esta modalidad, Chris Lulham y Daniel Juncadella compartirán el Mercedes-AMG GT3 con Jules Gounon, piloto de fábrica de Mercedes-AMG y ganador en competencias clave del campeonato, incluidas las 24 Horas de Spa.

La alineación competirá en las cinco rondas del calendario de resistencia, que incluyen las pruebas más exigentes del certamen. Gounon destacó que el proyecto reúne los elementos necesarios para ser competitivo y que la continuidad con Mercedes-AMG permite capitalizar años de experiencia conjunta, según declaraciones recogidas por Verstappen.com Racing.

De Aston Martin a Mercedes-AMG: el cambio de fabricante

De acuerdo con ESPN, Verstappen.com Racing abandona Aston Martin tras competir en 2025 en la Gold Cup, categoría en la que conquistó el título del Endurance Cup, para dar el salto directo a la clase Pro en 2026.

El acuerdo con Mercedes-AMG implica una reconfiguración total del programa GT3 y consolida a un solo fabricante para Sprint y Endurance.

La operación deportiva seguirá bajo la estructura de 2 Seas Motorsport, dirigida por Nick Cristofaro, cercano al entorno de Verstappen, manteniendo continuidad en la gestión pese al cambio de marca.

¿Qué es Verstappen.com Racing y el rol de Max Verstappen?

Verstappen.com Racing nació en 2022 como una iniciativa conjunta entre Red Bull y el proyecto liderado por Max Verstappen, con el objetivo de integrar distintas disciplinas del automovilismo —reales y virtuales— bajo una misma plataforma. El proyecto busca expandir el nombre Verstappen más allá de la Fórmula 1, con presencia en GT3, rally y simracing.

Max Verstappen, tetracampeón mundial de F1 entre 2021 y 2024, es cofundador y figura central del proyecto. Su interés por el automovilismo de resistencia y los GT ha sido constante, tanto a nivel competitivo como en el desarrollo de pilotos provenientes del entorno virtual, como es el caso de Chris Lulham, surgido de Team Redline.

Mercedes en GT, Red Bull en F1: contextos distintos

El acuerdo con GT se produce en un contexto donde Max Verstappen mantiene contrato vigente con Red Bull en Fórmula 1 hasta 2028, pese a los rumores que circularon durante 2025 sobre un posible interés de Mercedes en la máxima categoría. Desde el entorno del piloto y desde Red Bull se reiteró públicamente que no existe un cambio previsto en F1.

La colaboración con Mercedes-AMG se limita al programa GT World Challenge Europe y no implica una modificación en la relación contractual de Verstappen con Red Bull dentro de la Fórmula 1, de acuerdo con la información disponible.