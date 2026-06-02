¿Qué sabemos de Marvell, la próxima compañía tecnológica que valdrá 1 billón de dólares, según Nvidia?

Marvell apuesta que la siguiente gran 'ola' de inversiones de la IA estarán relacionadas con la conectividad.

La próxima empresa tecnológica en alcanzar una valuación de un billón de dólares podría no ser un fabricante de procesadores ni una firma de memorias, sino una compañía especializada en conectividad para centros de datos de inteligencia artificial.

Así lo afirmó Jensen Huang, CEO de Nvidia, durante una aparición sorpresa en el escenario de Computex 2026, donde aseguró que Marvell Technology está encaminada a convertirse en la siguiente firma del sector en ingresar al exclusivo club de las empresas con valor de mercado de 1 billón de dólares.

“La próxima compañía de un billón de dólares, damas y caballeros”, dijo Huang al referirse a Marvell durante el evento tecnológico más importante de Asia.

¿A qué se dedica Marvell, la empresa elogiada por Nvidia?

Matthew Murphy, presidente y director ejecutivo de Marvell, defendió la tesis de que el próximo ‘cuello de botella’ de la Inteligencia Artificial ya no será el cómputo ni la memoria, sino la conectividad entre millones de procesadores distribuidos en enormes centros de datos.

“La computación a esta escala es fundamentalmente un desafío de conectividad”, sostuvo.

Durante la última década, Nvidia se convirtió en el gran ganador de la revolución de la IA gracias a sus unidades de procesamiento gráfico (GPU), mientras que fabricantes de memorias como Samsung, SK Hynix y Micron se beneficiaron de la creciente demanda de memoria de alto ancho de banda.

Murphy argumentó que la siguiente fase del desarrollo de la inteligencia artificial dependerá de la capacidad de mover datos a velocidades sin precedentes entre miles o incluso millones de procesadores.

“Ahora es la conectividad la que definirá los límites de la infraestructura”, afirmó.

La apuesta de Marvell por este mercado comenzó hace una década. Cuando Murphy asumió la dirección de la empresa en 2016, menos del 10 por ciento de sus ingresos provenían de centros de datos. Hoy esa cifra supera el 75 por ciento.

Para lograr la transformación, Marvell invirtió cerca de 36 mil millones de dólares entre adquisiciones, desarrollo tecnológico y reestructuración de negocios. Entre las compras que hizo destacaron Cavium, Inphi, Innovium y más recientemente Celestial AI, enfocada en tecnologías fotónicas.

Marvell pasó de tener ingresos de 2 mil 300 millones de dólares en 2016 a una compañía que, según estimaciones de Wall Street citadas por Murphy, cerrará 2026 con ventas por 11 mil 400 millones de dólares y podría alcanzar 16 mil 400 millones en 2027.

El ejecutivo sostuvo que Marvell se ha convertido en el líder de conectividad para centros de datos, un mercado que considera será determinante para el crecimiento de la Inteligencia Artificial Generativa y de los sistemas basados en agentes.

“Los agentes requieren un patrón de computación distribuido y desagregado. Lo que hace posible todo eso es la conectividad. Esa es la razón por la que Marvell es tan esencial”, afirmó el fundador de Nvidia.

El directivo explicó que la nueva generación de InteligenciaArtificial necesita que grandes modelos de lenguaje interactúen con herramientas externas, memoria de largo plazo, navegación web y múltiples sistemas distribuidos, incrementando drásticamente las necesidades de interconexión.

“Por eso van a ser la próxima compañía de un billón de dólares”, añadió.

La relación entre ambas empresas se ha estrechado en los últimos meses. Murphy reveló que Nvidia realizó una inversión de 2 mil millones de dólares en Marvell y amplió su colaboración en áreas como fotónica, óptica avanzada y NVLink Fusion, una arquitectura diseñada para integrar chips personalizados con la infraestructura de Nvidia.