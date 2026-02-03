De puro martes de frescura: Walmart se une a ‘club’ de empresas con valor de 1 billón de dólares

Un repunte en las acciones de la cadena de supermercados Walmart llevó su capitalización bursátil a más de 1 billón de dólares por primera vez en su historia este martes 3 de febrero.

Con esto, el mayor minorista del mundo entra a una categoría que normalmente ocupan gigantes tecnológicos como Nvidia y Alphabet.

Esta es la ganancia de Walmart en Wall Street HOY 3 de febrero

Con corte a las 11:00 horas, las acciones de Walmart aumentan 2.78 por ciento a los 127.45 dólares, con lo que su valor de mercado cruzó el techo de 1 billón de dólares, de acuerdo con datos recopilados por Bloomberg. En lo que va de 2026, los títulos de Walmart acumulan una ganancia de 12 por ciento, muy por encima del avance de 1.9 por ciento del índice S&P 500.

La cadena con sede en Bentonville, Arkansas, tradicionalmente asociada con consumidores que buscan precios bajos, ha aprovechado su enorme escala y su red de proveedores para mantener precios competitivos y ganar participación de mercado en todos los niveles de ingreso.

Aunque Walmart ha conservado su atractivo entre los hogares sensibles al precio, su oferta en línea está atrayendo a consumidores de mayor poder adquisitivo que buscan conveniencia.

“Ha sido una transformación digital masiva la que ha experimentado Walmart en los últimos años”, afirmó Eric Clark, director de inversiones de Accuvest Global Advisors. “Walmart dejó de ser solo un minorista tradicional con tiendas físicas para utilizar la tecnología como motor de mayor interacción con los clientes”.

¿Qué inversiones hizo Walmart en Inteligencia Artificial?

Las inversiones recientes en Inteligencia Artificial (IA) han sido clave para impulsar el avance de la acción. Walmart ha acelerado la integración de IA en distintas áreas de su operación y ya utiliza esta tecnología para agilizar tareas que van desde la programación de turnos hasta la gestión de la cadena de suministro.

A inicios de este 2026, la empresa anunció una alianza con Alphabet para ofrecer experiencias de compra potenciadas con IA a través de la plataforma Gemini de Google. Más recientemente, se asoció con OpenAI para permitir que los clientes busquen y compren productos directamente desde ChatGPT. El mes pasado, Walmart fue incorporada al Nasdaq 100, lo que subraya el apetito de los inversionistas por su estrategia tecnológica.

Walmart es actualmente la empresa de mayor valor de mercado dentro del S&P 500 Consumer Staples Index, seguida por Costco, Procter & Gamble Co. y Coca-Cola. También se suma al reducido grupo de compañías no tecnológicas con una valuación superior a un billón de dólares, junto con Berkshire Hathaway y Saudi Aramco.

¿Cómo Walmart pasó de una pequeña tienda en 1962 a un imperio?

Walmart comenzó como una sola tienda en 1962 y rápidamente superó a competidores como Kmart y Sears. A principios de la década de 2000 enfrentó dificultades para expandir su negocio de comercio electrónico, pero bajo la dirección del director general Doug McMillon se transformó en una potente plataforma digital que integra entregas a domicilio y programas de membresía.

Actualmente, Walmart vende desde tarjetas coleccionables hasta bolsos Chanel de segunda mano en su sitio web y ha acelerado los tiempos de entrega de pedidos en línea. Además, la publicidad y otras actividades no relacionadas directamente con el comercio minorista están impulsando el crecimiento de las utilidades.

El nuevo director general, John Furner, asumió el cargo el 1 de febrero y tiene la tarea de mantener este impulso, además de profundizar la adopción de IA en la compañía. Mientras tanto, la competencia se intensifica: Amazon, Aldi y otros rivales refuerzan su apuesta por precios bajos, mientras Target busca revertir su racha negativa de un año con una mayor oferta de productos de diseño y mejoras en la experiencia en tienda.