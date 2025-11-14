Walmart cambia de director: ¿Qué sabemos de John Furner, el ‘empleado de toda la vida’ de la empresa?

Doug McMillon empezó a trabajar en Walmart en su adolescencia.

Walmart anunció que su director ejecutivo, Doug McMillon, se jubilará en febrero y será reemplazado por el director de la compañía en Estados Unidos, John Furner.

Furner, de 51 años, fue considerado durante mucho tiempo como el heredero aparente de McMillon, de 59 años, después de dirigir el negocio más grande de la compañía.

La jubilación de McMillon marca el fin de una era para Walmart, la mayor cadena minorista y empleadora del mundo.

McMillon, que empezó a trabajar en Walmart en su adolescencia, ascendió hasta convertirse en director ejecutivo e impulsó la transformación digital de la empresa.

¿Quién es John Furner, el próximo director ejecutivo de Walmart?

Furner es un “empleado de Walmart de toda la vida y es la opción lógica” como próximo director ejecutivo, dijo Joseph Feldman, analista de Telsey Advisory Group.

Las acciones de Walmart cayeron cerca de un 3 por ciento en las operaciones previas a la apertura del mercado este viernes 14 de noviembre.

El valor de las acciones había aumentado un 13 por ciento en lo que va del año, un crecimiento ligeramente inferior al del índice S&P 500.

La compañía nombró a McMillon director ejecutivo en 2014, y él transformó la cadena minorista en un gigante digital que abarca el comercio electrónico, la publicidad y los programas de membresía.

Acciones de Walmart se cuadruplicaron con Doug Milton

Desde que asumió el cargo hace más de una década, las acciones de Walmart se han cuadruplicado con creces.

McMillon dijo que había trabajado con Furner durante 20 años y que su liderazgo llevaría a la empresa al “siguiente nivel”. Señaló cómo la inteligencia artificial estaba transformando el negocio como un gran desafío futuro.

“Tiene una capacidad única para liderar la empresa a través de esta próxima transformación impulsada por la IA”, dijo McMillon.

Furner ha sido director ejecutivo de Walmart en Estados Unidos desde 2019, supervisando una división con más de 4 mil 600 tiendas.

“John Furner es el líder idóneo para guiar a Walmart en nuestra próxima etapa de crecimiento y transformación”, declaró Greg Penner, presidente del consejo de administración de Walmart.

“Tras comenzar como empleado por horas y permanecer con nosotros durante más de 30 años en diversos puestos de liderazgo en nuestros tres segmentos operativos, John comprende todas las dimensiones de nuestro negocio, desde la sala de ventas hasta la estrategia global”.

McMillon permanecerá en el consejo de administración hasta junio y seguirá siendo asesor de Furner durante el año fiscal 2027.

La compañía dijo que planea anunciar al sucesor de Furner como director ejecutivo del negocio estadounidense de Walmart antes de que finalice el año fiscal 2026.