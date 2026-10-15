¿Qué tan destructiva es la ‘madre de todas las bombas’ que Trump usaría para atacar a Irán?

El ejército estadounidense contempla el uso de la llamada “madre de todas las bombas” contra la infraestructura energética y las instalaciones nucleares de Irán.

La bomba se utilizaría en caso de que el presidente de EU, Donald Trump, ordene reanudar las operaciones de combate —ya sea antes o después de las elecciones de mitad de mandato—, según informaron a la CNN.

El empleo de la ‘GBU-43/B’ —conocida como MOAB (por sus siglas en inglés: ‘Massive Ordnance Air Blast Bomb’)—, la bomba no nuclear más grande del arsenal estadounidense, supondría una escalada significativa en el conflicto con Irán.

El ataque tendría lugar “antes de la retirada estadounidense en el área de responsabilidad del Mando Central (CENTCOM)”, lo que sugiere que la administración podría llevar a cabo estos ataques adicionales, proclamar la victoria y proceder a una rápida evacuación de sus fuerzas.

¿Cómo es la ‘madre de todas las bombas’ y qué puede hacer?

La bomba está guiada por GPS y es capaz de arrasar una superficie equivalente a nueve manzanas urbanas.

Pero probablemente carece de la capacidad necesaria para penetrar lo suficiente bajo tierra como para destruir las supuestas instalaciones nucleares en ‘Pickaxe’.

La MOAB equivale a 11 toneladas de explosivo convencional. Su peso es de 9 kilos con 800 gramos y su longitud es de 9.18 metros. El diámetro es de 103 centímetros.

¿En dónde lanzarían a ‘la madre de todas las bombas’?

Los planes militares para atacar instalaciones nucleares iraníes —incluido el complejo de ‘Pickaxe Mountain’— contemplan explícitamente el uso de la MOAB.

Sin embargo, se cuestiona su eficacia para alcanzar los objetivos estratégicos planteados por Trump o para inclinar la balanza de la guerra a favor de EU.

Incluso, algunos funcionarios se preguntan, en privado, si la Casa Blanca cuenta con una estrategia que integre estos planes de manera que realmente conduzcan al fin de la guerra, asegura la cadena estadounidense.

Pickaxe es el lugar donde, según Estados Unidos e Israel, Teherán almacena componentes de su programa nuclear.

Según CNN, existen, sin embargo, dudas sobre si la MOAB sería un arma eficaz contra las instalaciones nucleares de Irán y otros emplazamientos situados a gran profundidad.

Con información de EFE.