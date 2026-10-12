Reino Unido culpa a Irán de planear un atentado terrorista en base aérea de EU: ‘No toleraremos amenazas’

El primer ministro británico, Andy Burnham, afirmó que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán era “casi con toda seguridad” responsable de un presunto complot terrorista en una base aérea británica utilizada por Estados Unidos.

Burnham formuló la acusación formal contra Irán durante su primera comparecencia ante el Parlamento desde el incidente ocurrido a finales del mes pasado en la base aérea de Fairford.

El ministro de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, convocó por separado al embajador iraní, mientras que más de dos docenas de aliados británicos, incluidos los Estados Unidos, emitieron un comunicado conjunto condenando los ataques y las acciones híbridas del país.

“Puedo confirmar nuestra evaluación de que es muy probable que se haya coordinado en Irán, casi con toda seguridad dirigido por la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán”, declaró Burnham ante la Cámara de los Comunes.

“No toleraremos estas amenazas en nuestro territorio. Tomaremos medidas enérgicas contra el uso que hace Irán de las redes criminales, empleando todo nuestro poder para combatirlas y desmantelar nuestras fuentes de financiación”, dijo.

Burnham había dicho anteriormente que existían “fuertes indicios de que Irán tuvo algo que ver” con el incidente.

¿Dónde está y qué sabemos de la base aérea de EU?

La base aérea de Fairford, en Gloucestershire, Inglaterra, es la base de operaciones avanzada preferida en Europa para los bombarderos del Comando de Ataque Global de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. En julio, Burnham aprobó el uso de la base por parte de Estados Unidos para realizar “ataques defensivos” contra Irán, dando continuidad a la política de su predecesor, Keir Starmer.

El incidente en Fairford ha suscitado dudas sobre la capacidad del Reino Unido para garantizar la seguridad de bases vitales para la ofensiva militar estadounidense contra Irán, tras la retirada de los bombarderos B-1B estadounidenses del lugar por parte de la administración del presidente Donald Trump.

Funcionarios británicos han insistido en la seguridad de sus instalaciones militares, y algunos se han quejado en privado de que la medida estadounidense ha envalentonado a países como Irán para perpetrar nuevos ataques.

Varios hombres siguen bajo investigación policial tras ser arrestados el mes pasado como sospechosos de preparar un atentado terrorista en la base aérea de Fairford. Si bien los investigadores afirmaron no haber encontrado artefactos explosivos en el lugar, sí recuperaron una cantidad de combustible. Los hombres fueron puestos en libertad bajo fianza mientras continúa la investigación.

El ministro de Asuntos Exteriores británico, Miliband, declaró que Gran Bretaña «no tolerará amenazas en su territorio» y convocó al embajador iraní, Seyed Ali Mousavi, por el incidente ocurrido el lunes.

El Ministerio de Asuntos Exteriores también anunció sanciones contra dos ciudadanos iraníes presuntamente implicados en «facilitar o participar en actividades hostiles en nombre del régimen iraní, con la clara intención de amenazar, planificar o llevar a cabo ataques en el extranjero».

Según la agencia estatal de noticias de la República Islámica, Mousavi, en una reunión con el viceministro de Asuntos Exteriores, Stephen Doughty, rechazó la afirmación de que Teherán tuvo algún papel en el incidente de Fairford e instó al Reino Unido a abstenerse de hacer declaraciones sin pruebas.

El enviado reiteró la oferta de cooperación de Irán entre las instituciones pertinentes de ambos países como parte de una investigación sobre el asunto, según informó IRNA.

Las personas sancionadas por el Reino Unido, entre las que se encontraban el jefe de operaciones de contrainteligencia de la Guardia Revolucionaria Islámica y el facilitador de la red Zindashti, fueron objeto de la congelación inmediata de sus activos, la prohibición de viajar y la inhabilitación como consejeros.

Los aliados de Gran Bretaña reconocieron la atribución del incidente de Fairford por parte del Reino Unido en su declaración conjunta, condenando este tipo de ataques híbridos. «Cualquier intento de Irán de amenazar, silenciar, intimidar, acosar, dañar o coaccionar a la población de nuestros territorios mediante agentes interpuestos o cualquier otro medio es inaceptable», declararon los aliados.