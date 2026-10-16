Educación financiera: 19 años hablando y poco enseñando

Diecinueve años de esfuerzos por impulsar la educación financiera en México y seguimos arrastrando una deuda básica: hablamos de ahorrar, invertir, usar responsablemente el crédito y prepararnos para el retiro, pero estos conocimientos todavía no forman parte de manera consistente de la educación obligatoria.

Mario Delgado (Ilustración de Laura Mancilla)

Lo más preocupante es que no se trata únicamente de quienes nunca tuvieron acceso a productos financieros; también hay profesionistas que desconocen conceptos elementales para administrar su dinero, cuando en otros países desde la infancia son conceptos que se les van inculcando a los niños.

En México, desde hace años, se habla de tener en el programa oficial clases de educación financiera, y si bien hay guías gratuitas en la página de la Condusef para que los maestros impulsen el tema, no es parte de las materias que la Secretaría de Educación Pública (SEP), que lleva Mario Delgado, tenga incluidas oficialmente.

En la inauguración de la Semana Nacional de Educación Financiera 2026, Guillermo Zamarripa, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), puso el dedo en la llaga al señalar al sistema educativo como uno de los grandes obstáculos. Se ha hablado de incorporar las finanzas a los planes de estudio, pero los avances siguen siendo insuficientes y ahí justo el trabajo de la SEP en ese tema sigue pendiente, porque son los equipos encargados de diseñar los planes y programas de estudio que deben llevar el tema a las aulas desde la educación básica.

No se trata de formar economistas a los diez años, sino de enseñar a elaborar un presupuesto, distinguir entre ahorro y deuda, entender los intereses y reconocer los riesgos de endeudarse sin capacidad de pago.

Óscar Rosado, presidente de la Condusef, recordó que la salud financiera no depende únicamente de conocimientos, sino también de emociones, comportamientos y decisiones. Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), planteó coordinar esfuerzos del sector mediante el Centro Nacional de Educación Financiera. Pedro Pacheco, presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), añadió que tener acceso a una tarjeta de crédito no significa saber utilizarla y con el auge actual, de poder sacarla en minutos y a través de aplicaciones, el riesgo crece.

Desde luego, los temas van más alla; sólo basta ver la infinidad de dudas de personas próximos a jubilarse que poco saben sobre su Afore, o conocer que al menos hay algunos microseguros que en algo pueden apoyar las finanzas en caso de algún problema, y es que, si bien la iniciativa es buena, de una semana de Educación Financiera se debe hacer más, porque luego de 19 años, el país necesita menos discursos y más resultados; el tema de incluirlo cada año lo reportamos y ahí sigue esperando, ahora que se habla de más acceso a los servicios financieros, pero sin enseñar a utilizarlos, puede ser un problema a largo plazo difícil de revertir.

Ante una etapa desafiante

La industria automotriz mexicana enfrenta una etapa de mayor presión y, aunque todavía está lejos de una ruptura estructural, las cifras comienzan a encender focos amarillos, y hay que voltear a verlos.

José Carlos Sánchez (Ilustración de Laura Mancilla)

En un análisis de HSBC, elaborado por José Carlos Sánchez, Economista en Jefe del grupo, confirma que los aranceles y la incertidumbre comercial ya pesan sobre el sector.

En septiembre, la producción de vehículos ligeros cayó 15.1 por ciento anual y las exportaciones retrocedieron 11.9 por ciento. El problema no es menor si se considera que 76.4 por ciento de los vehículos exportados entre enero y septiembre tuvieron como destino Estados Unidos, mercado del que México depende y ante el cual hoy enfrenta desventajas arancelarias.

Si bien hay factores temporales detrás de la caída, la incertidumbre sobre las reglas comerciales puede convertirse en un freno para nuevas inversiones y ahí está el verdadero riesgo.

Paradójicamente, el mercado interno mantiene el acelerador a fondo: las ventas crecieron 5 por ciento en los primeros nueve meses del año. Pero más de dos terceras partes de los autos vendidos fueron importados, reflejo de que el dinamismo comercial no necesariamente beneficia a la producción nacional.

HSBC considera que las negociaciones con Estados Unidos podrían aliviar parte de la presión, aunque difícilmente desaparecerán todos los aranceles. México conserva ventajas importantes, como su red de proveedores y su integración regional, pero deberá defender su competitividad.

En el otro lado, la llegada de autos chinos también debe empezar a verse de cerca, porque podría ser un obstáculos más; por lo pronto, las exportaciones de equipo de cómputo y hardware ya superan a las de automóviles. Una señal de que el mapa manufacturero comienza a cambiar.

Democratizar la Bolsa, el verdadero reto

Que más empresas puedan tocar la campana de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) es, sin duda, una buena noticia, pero el verdadero objetivo es mucho más ambicioso: democratizar el mercado bursátil y dejar de verlo como un espacio reservado para las grandes corporaciones.

Ese fue uno de los mensajes centrales detrás del campanazo de Adventus Capital, una operación que pone a prueba el nuevo esquema de inscripción simplificada y la posibilidad de abrir las puertas del financiamiento bursátil a más empresas mexicanas y en donde, el artifíce de la ley, fue el actual presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) Ángel Cabrera, cuando era titular de la Unidad de Banca, y quien , ya preocupaba que nadie saliera con una emisión, ya que sus maestros explicaban, que cuando una ley no se utilizaba, o no había que regular o estaba mal hecha, ahora con la primera emisión se espera que lleguen más.

Marcos Martínez (Ilustración de Laura Mancilla)

El desafío de impulsar un mercado de valores más incluyente, en el que la simplificación regulatoria permita sumar emisoras y ampliar las opciones de inversión para los mexicanos, es tarea de todos; también Marcos Martínez Gavica, presidente del Grupo BMV, ha insistido en la importancia de construir un mercado más accesible, con menos barreras de entrada y procesos más ágiles. Como banquero, bien sabe que además del financiamiento por esa vía, se necesitan otras alternativas.

Sin duda, el democratizar no significa solamente que más empresas puedan emitir deuda o acciones, sino que el mercado tenga mayor profundidad, más participantes y oportunidades para canalizar el ahorro hacia proyectos productivos; se espera sea el comienzo de una nueva etapa en el mercado, ojalá se logre.

CDMX, predial sin alzas y un banco propio

Clara Brugada (Ilustración de Laura Mancilla)

Clara Brugada busca apagar la polémica del predial: aseguró que no aumentará y anunció que en 2027 se eliminarán multas y recargos para quienes tengan adeudos, con el objetivo de facilitar la regularización, siguiendo el ejemplo del gobierno federal que se anunció en los 50 años del CCE. Pero la apuesta económica de la jefa de Gobierno va más allá: también anunció la creación de un banco de la Ciudad de México para impulsar inversión y emprendimiento, lo cual sin duda, habrá que seguir, si ya tienen el exitoso Banco del Bienestar, ¿se requiere otro más?.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.