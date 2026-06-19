¿Haces transferencias desde tu celular? Banxico cambia las reglas para SPEI, CoDi y DiMo

Banxico impulsa pagos digitales con nuevas reglas para bancos y comercios. (Fotoarte: El Financiero | Shutterstock)

El Banco de México (Banxico) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dos modificaciones normativas para el sistema de pagos.

El objetivo de estas medidas es cambiar la forma en que operan las aplicaciones bancarias y crear un nuevo nivel de cuenta para micro y pequeños comercios.

En principio, ninguna de las disposiciones busca afectar a los usuarios. Por el contrario, pretenden impulsar el uso de medios digitales para realizar pagos y estandarizar las transferencias electrónicas.

¿Cuáles son las modificaciones para la operación de la banca electrónica?

Los bancos y otras instituciones financieras tendrán la obligación de ofrecer una experiencia simplificada y estandarizada en sus aplicaciones móviles al momento de realizar transferencias.

Actualmente, el proceso para enviar dinero varía de forma considerable entre instituciones bancarias, lo que obliga a los usuarios a navegar por distintos menús y puede generar confusión.

Con las nuevas directrices, Banxico emitirá guías técnicas para homologar la experiencia de los usuarios.

El banco central busca que el proceso de transferencia resulte intuitivo, rápido y similar, sin importar la aplicación bancaria que utilicen las personas.

Banxico impulsa SPEI, CoDi y DiMo

La estandarización de la banca electrónica busca fomentar el uso de herramientas tecnológicas que ya operan en el sistema de pagos, como SPEI, CoDi y DiMo.

Estas alternativas permiten realizar pagos instantáneos desde el teléfono celular; sin embargo, su adopción permanece limitada ante la fuerte preferencia por el uso de efectivo en el país.

¿Qué son las nuevas cuentas para pequeños comercios?

Además de los cambios en las aplicaciones, la regulación contempla la creación de las cuentas “Nivel 2 Bis”, diseñadas específicamente para micro y pequeños comercios.

Estas nuevas cuentas bancarias permitirán recibir ingresos mensuales de hasta 15 mil Unidades de Inversión (Udis), equivalentes a aproximadamente 132 mil pesos.

Como parte de la estrategia para fomentar la digitalización, la normativa establece que al menos 12 mil Udis de ese total, es decir, alrededor de 105 mil 600 pesos, deberán provenir de pagos digitales.

¿Cuánto tiempo tienen los bancos para implementar estos cambios?

La aplicación de estas nuevas reglas será gradual para permitir que las instituciones financieras adecuen sus sistemas tecnológicos.

Los bancos tendrán como fecha límite el 14 de diciembre para implementar y cumplir con estas modificaciones.

Las autoridades estiman que estos cambios tendrán un impacto positivo en la inclusión financiera, con beneficios para millones de usuarios de servicios de transferencias y pequeños comercios.