Capturan a ‘El Coco Ranas’, líder de Los Ranas del Cártel de Sinaloa, por emboscada contra militares

Fuerzas federales y estatales detuvieron a ‘El Coco Ranas’ y a otras tres personas en Culiacán, Sinaloa.

Elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa detuvieron a Orlando N, ‘El Coco Ranas’, y a otras tres personas durante un operativo coordinado en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la captura ocurrió el 21 de octubre en la colonia Lomas del Sol, como resultado de trabajos de inteligencia militar.

Las autoridades identifican a ‘El Coco Ranas’ como presunto jefe de la célula delictiva ‘Los Ranas’, afín a la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. También lo consideran un generador de violencia en la zona norte de la capital sinaloense.

¿De qué se acusa a ‘El Coco Ranas’ en Sinaloa?

Según el comunicado de la Defensa, Orlando N habría participado en la emboscada contra personal militar ocurrida el 30 de septiembre de 2016, en la que cinco elementos fallecieron y otros diez resultaron heridos.

La dependencia informó que en el operativo participaron integrantes de la Fuerza Especial de Reacción e Intervención de la Guardia Nacional y del Ejército, en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Durante la intervención, las fuerzas de seguridad aseguraron armas de fuego, cartuchos, cargadores y equipo táctico.

Los cuatro detenidos y los objetos decomisados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Culiacán, para las investigaciones correspondientes, la realización de diligencias periciales y la determinación de su situación jurídica.