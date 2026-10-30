Muere Fernando Castillo, vocalista de Los Yaguarú: ‘Cuando suenen tus canciones estarás con nosotros’

Fernando Castillo tenía 72 años al momento de su fallecimiento. Hasta este momento, se desconocen las causas. (Foto: Cuartoscuro)

Fernando Castillo Castro, vocalista del grupo de cumbia romántica Los Yaguarú de Ángel Venegas, falleció a los 72 años. La noticia fue confirmada por la misma agrupación a través de un comunicado en redes sociales.

En el texto, los intérpretes de temas como ‘Vida no te vayas’ y ‘Como decirte adiós’ lamentaron la partida del cantante, a quien recordaron como una persona alegre y talentosa que dejó una huella en todos aquellos a quienes conoció.

“Nos quedamos con tu voz, con los recuerdos, con los escenarios compartidos y con cada momento que hoy adquiere un valor aún más grande. Nos quedamos también con el orgullo de haber coincidido contigo”, compartió Yaguarú en su cuenta de Instagram.

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